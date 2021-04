Osasuna Promesas cae en El Sardinero

Actualizada 28/04/2021 a las 22:38

Osasuna Promesas cayó en su visita al Racing de Santander en un choque en el que la eficacia de los locales de cara a gol decantó la balanza a favor de los cántabros. El inicio de los de Santi Castillejo fue bueno, pero dos goles casi consecutivos espolearon a un Racing de Santander que controló la ventaja y que apenas cedió atrás. En el segundo tiempo, Cedric volvió a acertar entre los tres palos y, pese a que A. Muro recortó distancias, el filial no fue capaz de acercarse en el marcador.

La presentación del filial en El Sardinero fue sobresaliente. Córdoba y Aimar estuvieron a punto de adelantar a los de Santi Castillejo en el marcador. Sin embargo, sus dos buenos disparos desde fuera del área se encontraron con sendas respuestas de un Lucas muy inspirado. Después del buen arranque navarro, el Racing respondió y Matic no falló. El central cabeceó a gol un saque de esquina botado desde el lado derecho cuando se cumplía el minuto 12 de partido. Cinco minutos después, fue Cedric el que convirtió en gol una jugada colectiva racinguista. Con el 2-0, los locales controlaron el choque y frenaron en seco las aspiraciones de un Promesas que no fue capaz de inquietar a Lucas antes del descanso.

Tras el paso por los vestuarios, el Racing mantuvo el pie en el acelerador y no tardó en encontrar el premio del tercer gol, obra de un Cedric que certificó su doblete. Pese al 3-0 en el marcador, los de Santi Castillejo no le perdieron la cara al partido y siguieron insistiendo hasta que lograron recortar diferencias. I. Benito ganó la línea de fondo tras superar a su par y puso un pase de la muerte para la llegada de Ibáñez. El ‘ocho’ del filial tocó sutilmente con el tacón para asistir a un A. Muro que no perdonó y puso el 3-1 cuando restaban veinte minutos para la conclusión. En el tramo final, el Promesas lo intentó, pero se topó con un Racing que amenazó al contragolpe y con un Lucas que volvió a lucirse para evitar el 3-2 en una de las últimas acciones del choque. Con este resultado, Osasuna se mantiene en la tercera posición del subgrupo D del grupo II de Segunda División B.

FICHA TÉCNICA

Racing de Santander: Lucas, Mantilla, Matic, Íñigo, Álvaro Bustos (Camus, m. 69), Soko (Traver, m. 69), Óscar Gil, Cedric (Capanni, m. 76), Isma López, Riki (Martín Solar, m. 55) y Pablo Torre (Cejudo, m. 55).

C. A. Osasuna Promesas: I. Álvarez, Endika, Liza, Herrando (Ibaider, m. 86), Ibáñez, Hualde (I. Benito, m. 70), Santafé (Luka, m. 86), Joel (Jony, m. 62), Diego Moreno, Córdoba (A. Muro, m. 62) y Aimar.

Árbitro: Carlos Fernández Buergo, asistido por Javier Mier y Jorge Álvarez (C. Asturiano). Amonestó a los locales Cejudo, Mantilla y, por parte visitante, a Santafé.

Goles: 1-0 (m. 12): Matic. 2-0 (m. 17): Cedric. 3-0 (m. 64): Cedric. 3-1 (m. 72): A. Muro.

Incidencias: Partido disputado en El Sardinero correspondiente a la tercera jornada del subgrupo D del grupo II de Segunda División B.

Cada mañana en tu mail, toda la actualidad rojilla. Nuevos fichajes, actualidad del club y los jugadores, entrevistas... ¡Apúntate GRATIS al nuevo boletín de Osasuna de Diario de Navarra! Quiero recibirlo