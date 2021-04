Osasuna cuenta con Ramalho

Actualizada 27/04/2021 a las 06:00

Jonas Ramalho jugará en Osasuna la próxima temporada. El lateral cedido por el Girona entra en los planes del club rojillo, que tiene una opción de compra voluntaria en junio. La va a ejecutar salvo hecatombe. No hay nada firmado al respecto pero sí la intención de dar luz verde a esa cláusula acordada con el equipo catalán para que siga en Pamplona. Un pago que llega a los 500.000 euros en Primera y unas pequeñas cantidades adicionales en función de los partidos que dispute Ramalho.

La permanencia ya es un hecho. En caso de descenso el contexto sería otro. En este punto se deben tomar decisiones de planificación y una de ellas ha sido corroborar la continuidad de Ramalho. El pacto verbal entre Osasuna y el propio jugador es que siga. Ese es el deseo y todas las partes involucradas están en la misma línea.

COMPROMISO VERBAL

Si la operación llega a buen puerto, como parece, el nuevo acuerdo sería por un año. Es decir, cerrará el ciclo en Girona y pasará a ser propiedad de Osasuna para la campaña 2021-22. A cambio se pagará ese medio millón que los rectores entienden como “asumible” y que no ha transcendido por el pacto confidencial entre los clubes.

Desde la dirección deportiva, en palabras de Braulio Vázquez, se reconoció desde el primer día la voluntad de Osasuna en valorar la apuesta que había hecho el futbolista por recalar en El Sadar en el mercado invernal. “Es cierto que con el esfuerzo que está haciendo, nosotros valoramos que pueda continuar el año que viene”, dijo el director deportivo en la presentación que tuvo lugar en febrero.

Ramalho (Barakaldo, 1993) rebajó sus pretensiones económicas para que se diera el préstamo. Su ficha era más baja en Osasuna que en Montilivi pese a dar el salto a Primera. El club tenía el tope salarial prácticamente cubierto. Manu Sánchez y él fueron los refuerzos para la zaga por unas cantidades bajas para las arcas del club. Ramalho conoce que su futuro, casi con seguridad, seguirá ligado a Osasuna. El compromiso es verbal.

CONOCE SU ROL

En la configuración del proyecto futuro figura su nombre. En Osasuna ponen énfasis en ese “esfuerzo” del jugador de Barakaldo para que se diera la cesión y destacan los criterios deportivos. Puede jugar de lateral o central y desde que llegó el último día de mercado ha demostrado conocer su rol en la plantilla con una gran profesionalidad. En ese momento llegó por la lesión de Facundo Roncaglia, ya recuperado.

En aquel momento los servicios médicos temían que se perdiera toda la temporada. Finalmente, tras no operarse, volvió antes de tiempo. Otro capítulo se centra en si renovará o no porque termina contrato en junio. También puede actuar de lateral o de central, donde mejor ha rendido esta temporada. Osasuna valora su continuidad, algo que no condiciona la presencia del defensa vasco en la plantilla.

Ramalho tuvo minutos contra el Elche y debutó como titular en Vigo este pasado domingo. Fue de menos a más y completó un gran segundo tiempo. Demostró buenas condiciones físicas y profundidad. Hasta entonces, pese a no jugar ni un minuto, trabajó con buena actitud en el seno del vestuario, un factor que destacan fuentes del club. “Es profesional y ha sumado”, añaden.

“Está entrenando francamente bien. No había tenido opciones de jugar hasta ahora y hoy ha jugado muy bien de lateral derecho y luego de central, en las dos posiciones en las que nos puede ayudar. Es un gran profesional”, comentó Jagoba Arrasate tras su primera aparición en el amistoso contra el Eibar.

En Girona, de hecho, han dado por perdido a Ramalho. Quique Cárcel, director deportivo, asumió públicamente en febrero que ya no volverá y que esa opción de compra “seguro que se ejecutará”.