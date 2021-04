Javi Gracia, siete años después

Actualizada 21/04/2021 a las 06:00

Es difícil de olvidar aquella tarde. Por lo que pasó y por lo que vino después. Un pequeño viaje al pasado. Era el 18 de mayo de 2014. Osasuna decía adiós a la máxima categoría tras 14 temporadas. Una valla de Graderío Sur se destrozaba. Avalancha humana con heridos. Una metáfora del derrumbe institucional y económico que estaba al caer.

No sirvió de nada imponerse al Betis. Javi Gracia no pudo mantener al equipo en Primera División. Hoy vuelve a un escenario que nada tiene que ver. Tampoco se parece el club que dejó entonces, salpicado por las deudas, los impagos y las malas formas.

“A mí me cambia la cara solo con pensar en volver a Pamplona aunque sea solo por un día, hace mucho tiempo que no voy y es una grandísima alegría volver a mi casa, a El Sadar... Pero en cualquier caso necesitamos conseguir los puntos”, expresaba ayer el técnico chantreano, de 51 años, que cumple su primera temporada en el Valencia tras haber dirigido los banquillos del Málaga, del Rubin Kazan ruso y del Watford inglés.

Sabe que esta tarde en El Sadar le espera dura batalla. El pamplonés valoró la gran temporada que está realizando Osasuna. “Es el equipo de mi tierra, de mi casa, de mi familia y mis amigos”, refleja. Son dos conjuntos que pese a las grandes diferencias de presupuesto no se llevan tanto en el campo.

En efecto, los de Arrasate llevan dos puntos más en la tabla. “Creo que están en un gran momento y han ganado varios partidos, tenemos que igualar su nivel de intensidad y su actitud sobre el campo porque son un equipo muy comprometido y trabajador”.

El propio Jagoba se refirió ayer a su homólogo como un “gran entrenador” al que conoce bien. En el vestuario, no dejó mal recuerdo. Su método profesional fue destacado por los jugadores. Con la afición no llegó a conectar.

“LO LAMENTO PROFUNDAMENTE”

Aquel día primaveral de 2014, vivió uno de sus peores días como entrenador. Los marcadores de otros campos dieron la espalda. Javi Gracia llegó a Osasuna en septiembre para sustituir a Jose Luis Mendilibar. Veía así cumplido el sueño de dirigir al equipo de su tierra, pero la responsabilidad fue mucha. El pésimo final de temporada le condenó.

De la jornada 26 a la 36, tras haber ganado al Atlético de Madrid campeón de Liga, solo consiguió 6 puntos de 33 posibles. La 37 y la 38 fueron contra el Espanyol y el Betis. Empate y victoria. Ambos partidos con la sombra que luego afloró de los amaños.

Un escenario que Javi Gracia contemplaba cuando llegó pero que era la peor de sus pesadillas. Para él, como navarro, fue duro unir su nombre al del descenso a Segunda. “Es un día muy triste para mí, profesional y personalmente. Lamento muchísimo que a día de hoy el equipo esté descendido. Lo siento, lo lamento profundamente. Deseo de corazón que Osasuna vuelva a estar cuanto antes en Primera División”, fueron sus palabras hace siete años.

Unos días más tarde y en medio de un clima de inestabilidad que luego explotó, Javi Gracia tomaba la decisión de no aceptar la oferta de renovación de la directiva de Miguel Archanco para dirigir al equipo en Segunda.

SU FUTURO EN VALENCIA

Esta temporada en el Valencia no lo está teniendo fácil. Es un club siempre inmerso en polémicas. El entrenador navarro no ha recibido ningún tipo de confirmación sobre su futuro, pero dice que no lo necesita, que su contrato le basta.

“No necesito que me estén diciendo ‘contamos contigo’. Sé el tipo de relación que tengo, el tipo de relación contractual que tengo y el club entenderá que tengo un contrato y no tiene por qué estar diciendo que cuento mucho o poco conmigo”, manifestó ayer sobre su futuro. “Si hubiera que hablar algo diferente a lo que dice el contrato habrá que hablarlo a final de temporada”.

“La Superliga no representa los valores del fútbol”

Javi Gracia dio su valoración sobre la creación de la Superliga. “Lo veo más como un proyecto económico que deportivo y no creo que represente realmente lo que todos queremos de este fútbol, en cuanto a los valores del fútbol y del deporte en general”.

Gracia dijo que los organismos que dirigen el fútbol deben priorizar “lo relativo a la esencia del fútbol” y no ve que esta creación vaya en esa línea, aunque tampoco que la actual situación lo haga.

“Lo que debe prevalecer es proteger el juego y a sus protagonistas que creo que no está pasando y ahora tampoco. La manera lo deberán marcar los responsables. Proteger el juego, a sus protagonistas y tratar de satisfacer lo más posible a sus aficionados”, resumió.

“Hay unos grandes intereses económicos y los responsables de las decisiones creen que es oportuno ir por ese camino y yo como entrenador considero que a veces no son los idóneos, pero como parte del fútbol debemos aceptar ciertas cosas”.