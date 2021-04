Sabalza, sobre la Superliga: "No es un proyecto ambicioso sino un proyecto egoísta"

Actualizada 19/04/2021 a las 15:42

Tras el anuncio de que doce de los clubes más importantes de Europa, entre los que se encuentran Real Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid, han dado luz verde a nueva competición, la Superliga, en la que participarán desde el próximo agosto, Osasuna ha difundido a través de su cuenta oficial de Twitter un vídeo con palabras que Luis Sabalza pronunció acerca de la Superliga en la Asamblea General de 2020.

"Me produce mucha tristeza ver cómo los clubes más poderosos de nuestra Liga están lanzando mensajes sobre una supuesta liga europea que atentaría contra la propia esencia de nuestra competición. Lanzar estos mensajes en esta situación tan dura como la actual me parece, sinceramente, una temeridad. No nos engañemos. La Superliga europea no es un proyecto ambicioso, sino un proyecto egoísta de una serie de clubes que parecen que no están satisfechos con multiplicar por diez el presupuesto de nuestro club. Si el fútbol es el deporte rey es precisamente porque es el deporte del pueblo, no el deporte de los clubes ricos. El fútbol no se puede entender sin amistades o rivalidades forjadas a lo largo de la historia. Pervertir esta realidad irá contra la ensencia del fútbol tal y como lo conocemos".

️ Luis Sabalza: "La Superliga europea no es un proyecto ambicioso sino un proyecto egoísta".https://t.co/VazkLl2HGw pic.twitter.com/YVXmwnYINo — C. A. OSASUNA (@CAOsasuna) April 19, 2021

Te puede interesar