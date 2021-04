Osasuna ya tiene su protocolo para abrir El Sadar dos partidos

Actualizada 15/04/2021 a las 06:00

Osasuna ya tiene validado de La Liga su protocolo de actuación para abrir las puertas a sus socios en los partidos. El club tiene todo orquestado para cuando llegue el momento: vías de acceso, itinerarios interiores, entradas escalonadas por horas, controles de temperatura, zonas de evacuación o venta de localidades online para todos con nombre, apellidos y DNI.

Un sistema informático detecta los sitios que deben ser ocupados y se abre la opción a que un número mínimo de convivientes puedan estar juntos en las butacas. La estrategia está pensada para evitar aglomeraciones, siempre cuidando al detalle la distancia de seguridad. Se espera que antes de final de temporada se dé luz verde, tal y como confirmó este miércoles Javier Tebas en un foro en Zaragoza.

Osasuna lo activará en cuanto reciba la confirmación de LaLiga, que depende de una reunión con el Consejo Superior de Deportes (CSD) y de lo que dicte el Ministerio de Sanidad. Desde el club señalan que su plan se adaptará al porcentaje de aforo que se permita.

El protocolo de Osasuna ha gustado en LaLiga, que lo ha trasladado como ejemplo a otros clubes que requerían de mejoras.

Sería en el mejor de los casos para dos partidos. De aquí a final de temporada, a Osasuna le quedan cuatro como anfitrión, pero dos son de inmediato. Este domingo y el próximo miércoles (Elche y Valencia). Los restantes sí tendrían cabida, con el Cádiz y la Real Sociedad de rivales. Serían el martes 11 de mayo a las 19.00 horas y el fin de semana del 22-23 de mayo.

En su última aparición mediática antes de Semana Santa, Javier Tebas se fijaba como objetivo la tercera semana de abril para el regreso del público. Ahora, el foco mira a mayo. Y con un aforo del 10-20%. El bruto de El Sadar es de 23.500 espectadores, pero habría que descontar la zona de banquillos que está en la grada de preferencia ahora y la zona de fotógrafos en los fondos.

El presidente de LaLiga manifestó que no tiene sentido que en estadios de Segunda B esté habiendo público y en Primera y en Segunda no. “Nosotros estamos preparados para que haya público en los estadios mañana mismo. Los clubes ya tienen un protocolo exhaustivo para ello y resolveríamos el problema de las aglomeraciones antes de entrar a los campos, que es lo que nos preocupa. Hay un poco de desconcierto, porque el domingo en Badajoz hubo 7.000 personas en el Nuevo Vivero. Hemos visto conciertos, otros eventos...”.

El mandatario de LaLiga recordó que la decisión no depende de él y precisó que los protocolos se llevarían al límite para minimizar el riesgo de contagios, pero “son el CSD, el Ministerio de Sanidad y las Consejerías Autonómicas las que deciden si puede haber público”. “Se han dado casos que en un mismo pabellón a las siete de la tarde hubo Liga Asobal con público y a las nueve Liga ACB sin aficionados. Esto se tiene que resolver cuanto antes”.

Tebas expuso que “la visión de la cuarta ola debe ser diferente a la tercera”. “Habría que meter una variable más, no solo el índice de contagios, sino también los ingresados, ocupación de camas UCI... Hay mucha gente, sobre todo del colectivo más vulnerable, que se ha vacunado contra el virus y hay comunidades donde la ocupación hospitalaria no está subiendo”.

La idea es “empezar con un 10 o 20%, sobre todo para que el público vuelva y los compromisos de los clubes se puedan cumplir, sobre todo con los patrocinios asociados a entradas VIP que suponen mucho dinero para las entidades”. “Aún no me he reunido con el Secretario de Estado, pero sí hablé por teléfono. Desde el CSD hay un grupo de trabajo para la vuelta a los estadios y mantenemos contacto directo. Creemos que antes de que acabe la Liga volverán los aficionados”.

327 positivos en futbolistas profesionales, uno en Osasuna



Tebas comentó en el Foro ADEA (Asociación de directivos y ejecutivos de Aragón) que hasta tres jugadores de LaLiga, entre ellos el colchonero Carrasco, se han contagiado de covid en dos ocasiones y que se han interpuesto sanciones a aquellos que rompían las burbujas de convivencia, se saltaban la normativa sanitaria o no usaban mascarilla. Desde que comenzó la pandemia se han detectado 670 positivos, 327 de ellos entre futbolistas de Primera y Segunda División. Es decir, se han contagiado el 32% de los jugadores profesionales. Todos los clubes han tenido positivos, siendo especialmente relevantes los brotes detectados en el Fuenlabrada, Mirandés y Granada. En Osasuna solo ha habido el positivo de Budimir, aparte del de Arrasate. LaLiga ha realizado 140.000 PCRs, 5.600 test serológicos y 194.000 de antígenos.

Fiebre por ver El Sadar: más visitas y más reservas



Los socios y simpatizantes de Osasuna podrán visitar El Sadar de nuevo a partir del 22 de abril. De momento ya han pasado por el estadio más de 2.500 dentro de las primeras jornadas de visitas guiadas.

El calendario de visitas se encuentra completo desde hace días hasta mañana viernes. Tras el partido contra el Elche del domingo, la entidad reanudará las visitas el lunes día 19. Se destinará a socios y simpatizantes con problemas de movilidad y a grupos de vecinos que durante los últimos dos años han sufrido los inconvenientes de la obra y a los que el club ha querido invitar.

El resto ya pueden realizar a través de la web sus reservas a partir del día 22 de abril, ya que los días 20 y 21 no habrá visitas al disputarse el miércoles una nueva jornada contra el Valencia.

La novedad es que el club ha habilitado el sábado 24 y el domingo 25. Las visitas continuarán el lunes 26, que de momento será el último día habilitado para poder reservar. No se descarta ampliar el plazo.

Este miércoles por la tarde, poco después de que el club difundiera la noticia, ya se habían agotado tres de los cinco días habilitados. En total, más de 1.000 plazas reservadas. La expectación por ver El Sadar es elevada.