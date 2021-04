Actualizada 01/04/2021 a las 08:11

Este sábado, 3 de abril, visita El Sadar un entrenador que ha estado en varias ocasiones en el centro de la polémica. Estas son sus historias.

SETIÉN, CUENTAS PENDIENTES DESDE 2013

Todo empezó cuando Bordalás dirigía al Alcorcón y Setién al Lugo en 2013. El segundo criticó duramente tras perder 0-1 en el Anxo Carro. “Me cabrea ver a los jugadores perder tiempo. De los equipos que están arriba, espero que el Alcorcón no ascienda, porque da pena verlos. Interrumpen y pierden tiempo”, dijo.

Bordalás no contestó a Setién, que después, en el choque de vuelta, volvió a cargar. “Este equipo acaba teniendo líos con todos, no conmigo. Esto ha sido un partido por llamarlo de alguna manera porque no lo interpreto como tal”.

El preparador del Getafe sí contestó: “Me parece una falta de respeto gravísima e insto a quién corresponda, Federación, LFP o AFE a tomar cartas en el asunto para cortar estos comentarios”.

En 2017 volvieron a verse las caras. Ya en Primera, con Setién en el Betis y Bordalás en el Getafe. Setién insistió con sus teorías anti fútbol de Bordalás y declaró que le “hervía la sangre” por el estilo de un equipo que, a su juicio, no practicaba fútbol. Como respuesta, Bordalás le retiró el saludo.



MARCELINO, CALMA TENSA HASTA QUE SE ROMPE

Ambos se encontraron por primera vez en un Alicante-Recreativo de hace más de una década en un encuentro clave por el ascenso a Segunda B que se decantó del lado del asturiano. Los dos entrenadores se volvieron a ver las caras en el curso 18/19, con cuatro choques de Liga y Copa de alta tensión.

Marcelino dio donde más le duele. Criticó su estilo, cargó contra la dureza del Getafe y afirmó que juega al “borde del reglamento”. El técnico azulón contestó con una pulla: “No tengo nada con ningún entrenador, pero sí he visto que Marcelino ha tenido problemas con muchos entrenadores. Ya sabéis lo que dijo Jurgen Klopp”.

Bordalás se refería a cuando el del Liverpool dijo que no le gustaría ser como Marcelino “ni un segundo” de su vida. Después, hubo réplica y Marcelino recordó a Bordalás que la mujer del central Daniel “Cata” Díaz le llamó “falso, traidor y cobarde” por su comportamiento con el jugador argentino.

Estas palabras condujeron a dos partidos explosivos que acabaron en la vuelta con una tangana espectacular entre los jugadores.



ARRASATE Y UNAS PALABRAS SACADAS DE CONTEXTO

Unas declaraciones fuera de contexto hicieron estallar a Bordalás. En la víspera de un choque, Arrasate dijo cosas positivas de su rival. Bordalás sólo escuchó una frase hablando de que los partidos contra el Getafe tiene un tiempo efectivo de juego siempre menor.

Después del partido, con un gris 0-0 Bordalás cargó con dureza contra Arrasate. Primero, sacó una hoja de estadísticas de Osasuna que reflejaban unos datos del cuadro navarro muy conservadores. Y, después, estalló:

“El comodín de muchos equipos, de muchos técnicos, es el Getafe y Bordalás. Y no lo puedo permitir de ninguna manera. Es tener muy poca vergüenza atribuirnos a nosotros lo que hacen ellos”.

Bordalás no había visto las declaraciones completas de Arrasate el día antes: “Al Getafe se le ha puesto una etiqueta injusta. Hace un montón de cosas bien y sólo se remarca el otro fútbol, digamos”.

Después, en la siguiente ocasión, Bordalás se mostró más conciliador: “No hay ninguna polémica, es una magnífica persona y un gran entrenador”, sentenció.

LOPETEGUI, UNA FEA ENTRADA Y UN ENFADO

El enfado con Lopetegui es de esta misma temporada. Una entrada durísima de Djené a Ocampos hizo estallar la bomba. El entrenador del Sevilla, al comprobar el estado de su jugador, se encaró con el banquillo del Getafe al que increpó con dureza. Bordalás contestó y ambos fueron expulsados.

Lopetegui pidió perdón por sus formas.Bordalás narró que sólo quiso interesarse por Ocampos y, ante su acción, se vio “agredido verbalmente”. Días después, el del Getafe lamentó no haber recibido una llamada de Lopetegui para disculparse y calificó el comportamiento como “inaceptable”.



LA ÚLTIMA HA SIDO CON FRAN ESCRIBÁ

El entrenador del Elche Fran Escribá declaró que el juego del Getafe tiene que ser frenado por los árbitros. Además, dijo que el cuadro azulón “dio mucho más” que el Elche y simuló faltas y penaltis.

“No tengo nada que decir. Hemos visto el partido. El Getafe es el comodín de mucha gente. Me sorprende. Me resbala completamente. No voy a contestar mal ni entrar en esto”, declaró Bordalás.

“Todo el mundo va hacia una corriente y yo soy la diana. Pero tengo una espalda enorme. Llevo años aguantando y aguantando. A mí no me hunde ni el Titanic”.

TEN HAG, DEL AJAX SE ENCARA EN EUROPA



En cuanto se unieron los destinos de Getafe y Ajax en la pasada Liga Europa se acuñó el duelo de “choque de estilos”. El cuadro neerlandés y sus florituras, ante el juego directo del Getafe. Y Erik ten Hag, aseguró que “había que sobrevivir” en el Coliseum.

La derrota por 2-0 en la ida dolió al Ajax y nombres como Tadic criticaron que los jugadores del Getafe fingieran faltas. Otro, como De Jong, desde Barcelona, atacó la dureza. En el segundo encuentro, la bomba explotó.

Ten Hag se encaró con Bordalás. Durante varios encontronazos entre jugadores, el entrenador del Getafe le recriminó una acción a Blind. Entonces, ambos se dirigieron feas palabras y gestos. “Me metí en la discusión, doy la cara por mis jugadores”, dijo Ten Hag.