Bordalás: "En aquel momento no me refería a Arrasate, se malinterpretaron mis palabras"

Actualizada 09/12/2019 a las 21:49

Pepe Bordalás, entrenador del Getafe, ha hablado por primera vez de su polémica rueda de prensa en la que atacó a Jagoba Arrasate. El técnico ha señalado en la Cadena COPE que "se malinterpretó" lo que dijo. "En aquel momento no me refería a Arrasate. Son comentarios que se vienen haciendo temporadas atrás y quitarle el mérito que tiene a este equipo", ha apuntado queriendo quitarle hierro al asunto. "Se sacan estadísticas de manera muy conveniente. Ayer me dijeron que somos el equipo de Europa que más balones recupera en campo rival. Hay números positivos y nadie habla de ellos", lamentó.

Lo cierto es que Bordalás se dirigió directamente a Osasuna y a su entrenador tras el 0-0 en el Coliseum. "El técnico rival decía que en el Coliseum apenas se jugaba. Nos atribuían a nosotros lo que hacen ellos. Si no se ha visto un gran partido es por culpa de que el rival ha venido a empatar a cero. Es tener poca vergüenza", comentó Bordalás mientras enumeró las estadísticas del encuentro.

De hecho, la pasada semana pasada fue Ángel Torres, presidente del Getafe, quien precisamente respaldó en cierta manera a Jagoba Arrasate. “Yo le escuché y hay que ser justos. Primero porque le conozco y sé que es buen tío. Y segundo porque habló bien tanto de Pepe como del Getafe. Lo que pasa es que alguien debió de calentar a alguien”, aseguró el presidente azulón, zanjando de esta forma cualquier polémica. “Aquello es agua pasada. Hay que olvidar. Cuando termina un partido estás a 200 revoluciones, sobre todo porque queremos ganar los partidos. Creo que hay que calmarse más e ir a lo nuestro”.



Te puede interesar

Selección DN+