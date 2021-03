Puntuación de los jugadores de Osasuna contra el Huesca

Actualizada 21/03/2021 a las 06:00

Juan Pérez 1

No tuvo apenas trabajo. Desvió ligeramente un tiro de Vavro y detuvo un lanzamiento de Ferreiro. Destacado en el juego de pies, salvo en el primer golpeo.

Nacho Vidal 1

Físicamente a gran nivel. Contuvo las incursiones de Javi Galán y se dejó ver en algunas acciones ofensivas. Estuvo contundente. Buen papel.

Aridane 2

Rindió al nivel que viene haciéndolo últimamente. Fuerte al corte y en el juego aéreo. Mir le ganó la posición en un remte. Desvió con buenos reflejos un remate de Escriche.

David García 2

De nuevo volvió a firmar un recital por alto. Se impuso a Rafa Mir, uno de los delanteros del momento, y ganó los duelos con mucha solvencia.

Juan Cruz 1

Importante desgaste a nivel defensivo para frenar al Huesca. Le faltó profundidad, aunque lo intentó en la primera parte. Terminó con molestias.

Lucas Torró 1

Sujetó bien al equipo por alto y con su fútbol posicional. Dio sentido al juego en la fase inicial de creación. Estuvo cerca de marcar gol con una volea lejana.

Moncayola 1

Buena presencia en el centro del campo a la hora de presionar y también con el balón en los pies. Intentó un disparo lejano al palo largo que se marchó fuera.

Darko Brasanac 0

Versión gris del serbio. Correoso como siempre, pero especialmente impreciso en el pase. No tomó buenas decisiones y se le vio aún falto de chispa.



Kike Barja 2

Desbordó con cierta facilidad y no dejó de intentarlo pese a estar desacertado en algunas decisiones. Pura energía. Buena asistencia a Jony y clara ocasión de cabeza.



Jony 0

Muy lejos del nivel que se espera de él. No consiguió desequilibrar ni entró en juego en zonas peligrosas. Perdonó un claro remate con la izquierda.



Calleri 0

Desasistido y sin opciones de remate. La defensa del Huesca apenas sufrió con su presencia. Armó un tímido disparo. Osasuna no le encontró.



SUPLENTES

Rubén García (1) Con pequeños detalles demostró su calidad.

Budimir (0) No inquietó al Huesca y ralentizó el juego rojillo.

Torres (-) Sin tiempo.

M. Sánchez (-) Sin tiempo.

J. Martínez (-) Sin tiempo.