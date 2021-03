Arrasate: "Me voy satisfecho al parón con los 30 puntos"

Actualizada 20/03/2021 a las 21:23

Jagoba Arrasate se ha marchado de Huesca “satisfecho” con los 30 puntos que suma Osasuna. El entrenador ha elogiado el trabajo defensivo del equipo y ha reconocido que hay “margen de mejora” en el plano ofensivo.

¿Qué sensación le deja el punto?

El punto es bueno. Portería a cero, seguimos sumando, nos ponemos con 30 puntos más cerca del objetivo. Mantenemos la distancia con un rival directo.

En la previa dijo que esperaba que “pasaran cosas”. ¿Qué ha pasado para que se vea un encuentro tan cerrado?

A veces no hay que decir toda la verdad tampoco. El Huesca había hecho dos goles en los dos últimos partidos en casa e infinidad de ocasiones. Le hemos minimizado, no ha estado cómodo y ha hecho dos o tres ocasiones. Es verdad que pensábamos hacer más daño equilibrando los tres de dentro y buscando dos extremos. Pero en ataque nos ha costado. En el segundo tiempo nos hemos soltado. El trabajo defensivo ha sido muy bueno, las defensas se han impuesto a los delanteros. Tenemos margen de mejora en el aspecto ofensivo. El parón nos va a venir bien para recuperar esa chispa y dotar al equipo de argumentos para generar más ocasiones.

Ha faltado frescura en los últimos metros.

Hemos tenido que trabajar mucho y eso nos ha restado frescura en ataque. Tampoco esos jugadores han aparecido demasiado. El cambio de Jony por Rubén hombre por hombre, luego punta por punta. Y el equipo estaba bien estructurado y a veces haces cambios y cuesta mantener el equilibrio. El punto era bueno y teníamos miedo de tocar el equipo.

¿Cómo valora la actuación de Jony y Kike Barja?

La idea era muy clara, queríamos jugar a su espalda. Si no lo hemos hecho quizá no ha sido por ellos sino porque el balón no ha llegado. Jony llevaba tiempo sin jugar de inicio, ha ido de menos a más y estaba cansado. Kike Barja ha hecho un gran partido, ha sido de los mejores otra vez. Igual el equipo no ha interpretado bien llegar a esas situaciones porque la idea era esa.

¿Está más satisfecho últimamente con los puntos que con el juego?

El juego es atacar y defender. Y hemos defendido muy bien. El Huesca en casa ha sido un vendaval. Llevamos dos porterías a cero seguidas. Me voy satisfecho con 30 puntos al parón. Es un buen bagaje. A veces hay que hacer lo que se debe y no lo que se quiere. Llevamos una temporada complicada y hemos hecho lo que tocaba. El cuerpo a veces te pide otra cosa pero hay que hacerle caso a la cabeza.

¿Qué le ha parecido Juan Pérez?

No ha tenido que hacer grandes paradas pero sí ha estado muy sobrio. Ha mantenido la tranquilidad y ha mostrado esa seguridad que es importante para los compañeros. Estoy contento por él porque ha dejado la portería a cero.

