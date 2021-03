Arrasate sobre el Chimy: "No va a ser el salvador. Tenemos que bajar la expectativa"

Actualizada 19/03/2021 a las 12:54

La vuelta del Chimy Ávila centró la atención de la rueda de prensa de Jagoba Arrasate previa al encuentro de este sábado 20 de marzo ante el Huesca. El entrenador de Osasuna fue claro en su mensaje y quiso rebajar la euforia de la afición tras conocer la convocatoria del argentino.

Diez últimos partidos. "Es una gran noticia su vuelta. Eso quiere decir que ha superado su lesión y ahora hay que esperar su mejor versión, que llegará con las sesiones de entrenamiento y con minutos de competición. Tenemos que ser cautos. Todavía le falta, pero como está mejor hemos decidido meterlo en la convocatoria. A partir de ahora nos puede ayudar. La idea es tenerlo para los diez últimos partidos, pero dependerá más de su rendimiento y sensaciones".

No es el salvador. "No han pasado seis meses, no está en su mejor versión como es normal. No va a ser el salvador de nada. Está en la convocatoria y sabe que desde ese papel también nos puede ayudar. Después, será ir acumulando minutos en los entrenamientos y en el partido amistoso del jueves. A partir de ahí, ganar en sensaciones. Su rendimiento marcará cómo nos va a ayudar. Él nos quiere ayudar con goles, como es normal, pero todo a su debido tiempo. Tenemos que bajar la expectativa de su vuelta. Es una gran noticia. Cargarle de responsabilidad no es bueno ni justo".

La ilusión de la afición. “Entiendo lo que es el Chimy porque su rendimiento en Osasuna ha sido brutal. El impacto también. Tenemos que ser cautos. No han pasado seis meses y estamos hablando de una lesión importante de rodilla. Los que estamos dentro sabemos cómo son estas cosas. Me parece genial que la afición se ilusione, pero todo a su debido tiempo”.

