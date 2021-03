Juan Pérez vuelve a su raíz

F. C. / G. F.

Actualizada 16/03/2021 a las 06:00

El destino ha querido que sea así. Juan Pérez jugará su primer partido de Liga esta temporada precisamente en su tierra. Sergio Herrera va a tener un descanso forzoso al estar confinado y Rubén Martínez sigue sin entrar en el grupo tras la lesión en la mano que sufriera tras ser expulsado el 31 de diciembre en el partido contra el Alavés.



El guardameta se enfundará los guantes en un escenario tan especial para él como El Alcoraz. El estadio del Huesca está a 20 kilómetros de Almudévar, su pueblo, de 2.500 de habitantes.



Juan Manuel Pérez Ruiz (15 de julio de 1996) llegó a Osasuna en el año 2013 en edad juvenil procedente de las categorías inferiores del club altoaragonés. Había sido también jugador cadete de la cantera oscense.



Con permiso del Huesca en virtud de las grandes relaciones que había entre ambos clubes, entrenaba una vez a la semana en Tajonar. A pesar de tener propuestas de clubes como Real Madrid, Barcelona y Zaragoza, según el Huesca, se decantó por Osasuna.



CUATRO PARTIDOS DE LIGA EN TRES TEMPORADAS

Juan Pérez defendió la portería del Promesas en cuatro temporadas, tanto en Tercera División como en Segunda B. En la campaña 2017-18 ascendió a la primera plantilla, aunque compaginó su rol de tercer portero del equipo profesional con la titularidad en el filial.



No ha contado con muchas oportunidades dada la competencia que ha tenido. Es, sin embargo, un jugador de vestuario que cada día intenta aprender de Herrera y Rubén para cuando le llegue la ocasión de estabilizarse. En Liga ha jugado cuatro partidos en las dos últimas temporadas. En la pasada, contra el Espanyol y el Sevilla, aprovechando las lesiones de sus compañeros. Hizo además buenas actuaciones, pero no le valieron para seguir en el once.

En Copa ha participado en seis ocasiones con el primer equipo, esta temporada contra el Espanyol y el Almería. En ambos duelos mantuvo la puerta a cero.



El portero oscense tiene contrato hasta 2022, con una cláusula de rescisión de 12 millones.

Te puede interesar

Te puede interesar