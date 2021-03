El Promesas terminó desquiciado

Actualizada 15/03/2021 a las 06:00

Se jugará su futuro Osasuna Promesas en la última jornada. Una última bala para evitar caer en el grupo que luchará por eludir el descenso a la Tercera RFEF, lo que será la quinta división del fútbol nacional. A ello está abocado el filial rojillo tras caer ante el Calahorra pese a empezar golpeando primero. Apenas cuatro minutos estuvo en ventaja el equipo de Castillejo, castigado por las decisiones arbitrales y al que se le hizo eterno un segundo acto en el que el bloque riojano lució su pegada.

Firmó un gran inicio el Promesas, agresivo en la presión y certero en la primera llegada clara. Ibáñez remató una falta lateral puesta con tensión por Córdoba (0-1), pero pronto encontró réplica en un golpeo magistral de Fran Sota desde la frontal del área (1-1). Los rojillos dieron un paso atrás, pero dispusieron de opciones de anotar el segundo a la contra. Sin embargo, la rigurosa expulsión de Herrando al borde del descanso fue un mazazo del que ya no se levantarían.

PROTAGONISMO ARBITRAL

El colegiado volvió a ser protagonista en dos acciones en las áreas. En la primera José Hualde sufrió un agarrón de Tarse en el interior del área y, después, fue derribado por Carri. El dictamen del árbitro fue señalar falta a favor del filial. Poco después, el partido quedó roto por una mano de Liza que transformó Amorrortu desde los once metros para hacer el 2-1. Fuera del choque, el filial osasunista encajó el tercero en un centro lateral desviado por Jorge Martínez. Amorrortu acarició el triplete y el revulsivo Rayco se encontró con el cuarto tras un rechace del meta del Promesas sobre un remate del Cristian Fernández en un córner mal defendido.

Santi Castillejo explota contra el árbitro



Santi Castillejo, técnico de Osasuna Promesas, se mostró muy enfadado. “Es un partido que no había vivido en mis 30 años en el fútbol. Expulsa a Jorge sin motivo cuando a ellos le sacan amarilla por una falta por detrás sin balón. Después hay un penalti a José que lo pita y lo saca fuera cuando se ve que es dentro. Nos pita otro penalti en un rebote del muslo a la mano de Liza. Me voy muy disgustado porque el equipo estaba bien”, explicó e incidió en su idea. “Sacas un penalti fuera y pitas otro con una mano de rebote… ya en la primera parte hubo una falta a nuestro portero que no quiso pitar, son muchas cosas. Con todo no se puede”.

CALAHORRA 4

OSASUNA PROMESAS 1



Calahorra. Rober; Carri, Fernández, Vicent (Andrés, m.63), Ramón (Marcén, m.74); Tarsi (Rayco, m.74), Álvarez; Amorrortu, Sota (Ortega, m.63), Soto (El Haddadi, m.74); y Martínez.

Osasuna Promesas. Iván Martínez; Moreno, Liza (Ibaider, m.68), Herrando, Endika; Ibáñez; Córdoba, Aimar (Huarte, m.73), Dani Santafé (Cárdenas, m.62), José Hualde (Iker Benito, m.68); y Joel Rodríguez (Jony, m.73).

Árbitro. Sánchez Asla (Comité vasco). Expulsó por roja directa a Jorge Herrando (min. 45+1). Amonestó con tarjeta amarilla a los locales Borja Vicent y Fran Sota y a los visitantes Aimar y Dani Santafé, Lizarraga e Iker Benito.

Goles. 0-1 (m.9): Ibáñez. 1-1 (m.13): Fran Sota. 2-1 (m.54): Amorrortu (p.). 3-1 (m.58): Amorrortu. 4-1 (m.76): Rayco.

Incidencias. 650 espectadores en el estadio de La Planilla.

