Arrasate: “La toma de decisiones no ha sido buena”

Actualizada 14/03/2021 a las 06:00

Jagoba Arrasate, entrenador de Osasuna, fue claro a la hora de resumir: “Tenemos que dar por bueno el punto porque no hemos merecido más”.



Estado de Moncayola. “Está bien. Tiene una brecha y un golpe. Nos hemos asustado al principio porque parecía más, pero parece que no es nada importante”.



Análisis del partido. “Tenemos que dar por bueno el punto porque hemos merecido más. En el primer tiempo hemos sido mejores, pero no hemos materializado esa ventaja. En la última media hora ellos han estado mejores”.



Aspectos positivos y a mejorar. “El primer tiempo se ha jugado a lo que queríamos y tenía ritmo. Llegábamos bien al último tercio. En el inicio del segundo tiempo hemos dado continuidad al juego y hemos sometido al Valladolid. No me ha gustado esa última media hora, que nos ha entrado el miedo. Elos se han soltado. Ha sido un partido donde la toma de decisiones no ha sido buena. Cuando falta eso, es difícil crear ocasiones”.



Ausencia de los tres confinados. “Tampoco vamos a escudarnos en eso. Son tres jugadores importantes y que hubieran tenido participación. A ver si podemos tenerlos para la semana que viene”.

29 puntos en la tabla y misma distancia sobre el descenso. “Queríamos ganar. Hasta hemos celebrado un gol, no celebrado... El inicio del segundo tiempo estábamos más cerca de adelantarnos. El Valladolid ha sido mejor que nosotros. Es un punto más o un punto menos que nos queda para el objetivo. Estamos en el camino”.



La última media hora. “Con los cambios queríamos seguir atacando, pero hemos perdido el control. Ha sido un partido de transiciones y ahí se han mostrado mejor. Tienen gente que interpretan bien los espacios. El equipo se ha partido, de ahí también la entrada de Torró. No nos interesaba un partido de ida y vuelta”.



Ritmo alto. “Ha sido un empate a cero diferente al de la temporada pasada donde fue un partido más cerrado y con menos continuidad. Durante una hora hemos estado muy bien, pero después el equipo se ha visto obligado a correr hacia atrás. Es cierto que ha podido haber goles”.



El último pase. “Hemos tenido juego, pero nos ha faltado pegada. Nos ha faltado ese último centro u ocupar mejor el área. También hemos pecado de centrar desde lejos. No hemos tomado buenas decisiones por el ímpetu de llegar pronto arriba”.



Golaverage perdido. “Me fijo más en los puntos. Hemos perdido el golaverage con el Valladolid, pero seguimos tres puntos por delante. Es cierto que puede ser que sea importante a final de temporada si hay empates, pero me fijo más en los puntos”.



El gol anulado. “Es interpretativo. Posición hay. Influencia no lo sé. Creo que el portero no llegaba, pero Budimir levante el pie. Es el nuevo fútbol. El árbitro ha interpretado que ha hecho el gesto de tocar el balón. Eso no hace que el portero no llegue. Hay que aceptarlo”.

