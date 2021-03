Moncayola, el motor de Osasuna

Actualizada 09/03/2021 a las 06:00

No es Osasuna un equipo virtuoso del balón. Tradicionalmente nunca lo ha sido. La partitura de Arrasate es clara. Posesiones cortas y llegada al área en pocos toques siendo verticales. Hay otros equipos que le dan valor a la circulación. El rojillo, no tanto. Solo el Cádiz tiene menos la pelota. El duelo de pases se pierde cada jornada y el porcentaje de éxito no suele ser elevado. Además de los amarillos, el Getafe es el otro equipo que menos acierta en las entregas.

Dentro de este contexto, hay un futbolista que esta temporada está dominado esta parcela, porque Osasuna también necesita lubricar su juego. Jon Moncayola se ha convertido en el líder atendiendo a los registros. Es el que más precisión tiene, con un 81% de éxito. Es el motor de un equipo cuya media es del 69%. Y no solo eso, porque también es el segundo jugador que más participa en cada partido, con 30 pases, después de David García.

Su segunda temporada en la élite está siendo la de su consagración. Para Jagoba es el tercer futbolista de campo con más minutos, después de David García y Rubén García. Ha adelantado en este sentido a Oier, siguiente en el ranking. Monca ha intervenido en 25 partidos, 20 como titular, y su progresión va en aumento.

50 DE LOS 54 ENVÍOS FUERON A SU DESTINO

Este sábado contra el Barcelona destacó. El pase que le mandó a Rubén García en la primera parte fue su mejor acción, pero del resto hay que destacar la regularidad para mover al equipo en el centro del campo. Fue muy regular.

Dio 54 pases, de los que 50 llegaron a un compañero. El porcentaje de éxito llegó al 92%, a la altura de la precisión de los jugadores que estaban en frente (Umtiti 96%, Ter Stegen 93%, Mingueza 91%, Dembélé 90% y De Jong 90%). De ellos, 10 fueron en largo, lo que da cuenta de su versatilidad para entender el juego. En LaLiga, el mejor promedio lo tiene Kroos (93%).

LA MEJORA RESPECTO A SU PRIMERA TEMPORADA

Es evidente que Moncayola ha dado un paso al frente esta temporada. Venía de un 75% de la pasada y ha subido 6 puntos en porcentaje. Es el único que pasa del 80%.

Además, en esa Liga 2019-2019, el de Garínoain promedió 23 pases por partido, un 25% menos de su participación actual en el juego. Parejo, Kroos, Ramos, De Jong, Jordi Alba y Busquets superan los 70. Están en otra dimensión. Es otro estilo, nada que ver.

Hace tiempo que el canterano ha dejado de ser una revelación. Es uno de los preferidos de la afición, que valora el crecimiento de un chaval de 22 años que hace nada estaba jugando en Tercera.

TAMBIÉN DESTACA EN LAS RECUPERACIONES

El trabajo de Moncayola está siendo completo. Los números también están de su parte mirando el número de balones recuperados. Totaliza 140, es el mejor del equipo igualado a Oier Sanjurjo. Está en el Top15 de la Liga en este sentido. Tapia (Celta) es el mejor con 174.

En estos dos tercios de campeonato, ha demostrado su capacidad física para ir a la presión arriba y tener esa ida y vuelta para abarcar mucho terreno. Tiene fondo.

CLAVES

% DE PASES CON ÉXITO

1. Moncayola 81

2. Aridane 79

3. Manu Sánchez 76

4. Kike Barja 75

5. Unai García 75

(La media de Osasuna es del 69%)

MEDIA DE PASES POR PARTIDO

1. David García 39

2. Moncayola 30

3. Aridane 28

4. Rubén García 27

5. Oier 27

RECUPERACIONES TOTALES

1. Moncayola 140

1. Oier 140

3. David García 117

4. Rubén García 114

MONCAYOLA, POR TEMPORADAS

Pases por partido

2019-20 23

2020-21 30

% Acierto en el pase

2019-20 75

2020-21 81

Rumbo al Europeo sub 21 de Eslovenia

El mes de marzo viene cargado para Jon Moncayola. Primero, porque tiene que ayudar al equipo en los próximos partidos clave por la permanencia. Este sábado en El Sadar contra el Valladolid. Después, viaje a Huesca.

Tras estas dos jornadas vendrá el parón por los compromisos internacionales. Y aquí es donde seguirá la actividad para el navarro. Todavía no se ha hecho oficial, pero en Osasuna dan por hecho que formará parte de la lista de convocados de 23 para disputar la primera fase de la Eurocopa sub 21. De momento no hay constancia a nivel interno. Se celebra en Eslovenia y la competición estrena formato por las circunstancias especiales de la pandemia. Ahora se disputarán tres partidos.

Por ahora, Moncayola forma parte de una prelista de medio centenar de futbolistas, entre la que también se encuentra el lateral izquierdo rojillo Manu Sánchez. El jugador formado en Tajonar ha venido participando en las últimos partidos a las órdenes de Luis de la Fuente. Debutó en septiembre en un partido contra Macedonia del Norte y desde entonces contado para el técnico. En el último encuentro, en noviembre, marcó uno de los goles en el 3-0 a Israel que culminaba la clasificación para la cita continental. Ha jugado cuatro partidos oficiales.

De la Fuente ofrecerá la convocatoria definitiva en los próximos días. En principio, Moncayola se incorporará a la selección después de haber jugado en Huesca el sábado día 20. Los partidos serán el miércoles 24 contra la anfitriona Eslovenia, el sábado 27 contra Italia y el martes 30 contra República Checa. Después regresará para estar disponible de cara a la siguiente encuentro contra el Getafe.

Si se clasifica, la fase final será en junio. El torneo, con España de vigente campeón, se tenía que haber celebrado el año pasado pero se aplazó por el covid.

LAS CLAVES DEL EUROPEO SUB 21

¿Quién son los rivales? Eslovenia, República Checa e Italia. Hay tres grupos más. España juega el 24, 27 y 30 de marzo. Moncayola no se perderá ningún partido de Liga.

¿Cuándo es la fase final? Se disputará de forma separada. La fase de grupos va del 24 al 31 de marzo. Los ganadores de grupo y los segundos avanzarán a la fase final que se celebra del 31 de mayo al 6 de junio.

¿Dónde se juega? Hungría y Eslovenia, con cuatro ciudades de cada país celebrando partidos. España estará en Eslovenia.

¿Por qué juega con Moncayola con 22 años? La competición es sub 21 pero cuando se inició la fase de clasificación, el navarro tenía la edad, al igual que otros compañeros. En la fase final ya tendrá 23 años.

¿Quiénes son los últimos campeones? 2019: España. 2017: Alemania. 2015: Suecia. 2013: España. 2011: España.