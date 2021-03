Actualizada 08/03/2021 a las 09:08

Osasuna Promesas. Iván Martínez, Endika, Liza, Herrando (Muro, m.86 (Benito, m.90)), Ibáñez, Jony, Hualde (Córdoba, m.75), Santafé, Diego Moreno, Aimar, Javi Martínez.

SD Logroñés. Lario, Caneda, Lozano, Rodellar (Acharaf, m.62), Echeverría (Sánchez, m.85), Loza, Calderón, Marcos Pierruges, Alain, Pascual, Esteban (Peñalva, m.90).

Árbitro. Aitor Barrio (Comité vasco), asistido por Jon Uriondo y Bilai Jebari. Amonestó al local Hualde (m.62) y a los visitantes Esteban (m.76), Lario (m.89), Loza (m.90). Expulsó por doble amarilla a Calderón (m.79).

Goles. 1-0 (m.50): Santafé. 1-1 (m.70): Imanol.

Incidencias. Alrededor de 70 personas en las Instalaciones de Tajonar.

Mañana agradable para el fútbol en Tajonar con la disputa de un partido vital entre Osasuna Promesas y la Sociedad Deportiva Logroñés. Los locales tenían la necesidad imperial de sumar para salir de la zona de playoff de descenso mientras que los de Logroño tenían la oportunidad de afianzarse en los puestos de arriba. Finalmente, empate a uno en un duelo dominado por los rojillos con falta de mordiente de ambos lados. Un gol de Santafé de cabeza adelantó a Osasuna Promesas, pero un penalti a favor de los visitantes puso las tablas en el marcador.

El partido empezó sin dueño del balón. Ambos optaban por balones en alto y no se hacían con el control. La primera ocasión llegaría a los nueve minutos. El punta del Promesas, Jony, remató un balón que recibió en el perfil derecho del área rival que finalmente el guardameta visitante, Jerónimo Lario, mandó a córner. Poco a poco loslocales se hacían con el dominio del juego. Los rojillos combinaban rápidamente a un toque para tratar de abrir huecos en la zaga rival. El Logroñés, incómodo y sometido a la buena presión de los locales, no lograba sacar la pelota por el suelo, optando por balones en largo que acababa perdiendo.

Osasuna tenía más posesión, pero no conseguía poner en peligro al meta visitante. En el tramo final de la primera parte, el Logroñés empezó a tocar más en campo rival, pero sin amenazar a los locales.

La segunda parte empezó con varios acercamientos de Osasuna al área rival. A los cinco minutos llegaría la alegría rojilla. Santafé adelantó al Promesas con un cabezazo en el segundo palo en un córner lanzado por Aimar Oroz.

A Osasuna se le puso el partido de cara. Los visitantes seguían sin crear peligro mientras que los rojillos dominaban con más confianza. En el minuto 64, Javi Martínez remató de cabeza un centro desde la derecha que finalmente se marchaba fuera.

Pena máxima

Los de Logroño apenas habían pisado el área local en todo el partido, pero un acercamiento les valió para poner las tablas en el marcador. En el minuto 70, Calderón recibió en el perfil diestro del área, recortó y el capitán rojillo, Endika, derribó al visitante. El árbitro no dudó en señalar penalti. El delantero pamplonés del conjunto visitante, Imanol Echeverría, no perdonó desde los once metros.

Ninguno de los dos se conformaba con el empate. Ambos buscaban el gol y el partido se abrió. El Logroñés se quedó con diez en el minuto 79 después de que Calderón viera la segunda amarilla. A partir de la expulsión, fueron los locales quienes apretaron y merodeaban el área rival. Ibáñez, imperial todo el partido ganando los duelos por alto, lo intentó con un tiro raso desde fuera del área que el portero visitante detuvo. El técnico rojillo hizo un cambio ofensivo quitando al central Herrando por la explosividad de Muro. Sin embargo, el apretón final de Osasuna no tuvo recompensa. Empate a uno que deja a los rojillos sextos y al Logroñés tercero, en puestos de playoff de ascenso. Tres puntos que se le escapan al Promesas ante un Logroñés cuyo único remate a portería fue el penalti.

Santi Castillejo: "Hemos ido a buscar los tres puntos"

El entrenador de Osasuna Promesas, Santi Castillejo, se mostró resignado con el empate al término del partido. “Es un partido bien trabajado, sin conceder prácticamente nada y adelantándonos nada más empezar la segunda parte”, analizó. “Sabíamos que el partido iba a ser de pocas oportunidades, lo teníamos cerrado porque ellos no han tirado a puerta, pero hemos concedido una que ha sido muy clara que ha sido el penalti”. El técnico se refirió a la reacción del Promesas tras la expulsión de Calderón. “Siempre sirve un punto, pero hemos ido a buscar los tres. No ha podido ser, pero la verdad es que hacemos todo por ganar y estamos penalizando mucho nuestros errores en defensa”, se lamentó. Por último, el entrenador analizó los partidos restantes. “Sabemos que en dos partidos nos jugamos la temporada y hay que estar finos”, finalizó.