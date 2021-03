Osasuna afronta los últimos 13 partidos con la mayor renta sobre el descenso

F. C.

Osasuna vive el mejor momento de la temporada. La situación en cuanto a resultados ha cambiado radicalmente desde que finalizara la primera vuelta. Estuvo entonces en una situación crítica. Arrasate era respaldado por la junta directiva y la dirección deportiva. Llegó a ser colista. Hubo preocupación, pero también paciencia. Nunca nervios. El tiempo parece haber dado la razón a esa decisión también unánime en el osasunismo.

Los rojillos disponen ahora de la mayor renta sobre los puestos de descenso que han disfrutado en este ejercicio, seis puntos. En su casillero de la clasificación lucen 28, cuando faltan 39 por disputarse. Haciendo una cuenta rápida la permanencia será un hecho si se consiguen otros cuatro triunfos en estas trece jornadas que restan (por este orden, Barcelona, Valladolid, Huesca, Getafe, Villarreal, Valencia, Celta, Elche, Real Madrid, Athletic, Cádiz, Real Madrid y Real Sociedad).

35 PUNTOS BASTARÍAN AHORA PARA SALVARSE

En Osasuna calculan que con 40 puntos está garantizada la continuidad en Primera. En efecto, el listón a día de hoy está más bajo. Tras 25 jornadas, la salvación está proyectada en 35 puntos. Los equipos de la parte baja no aprietan. Ningún rival ha ganado. Y ahí, los rojillos están poniendo tierra de por medio. Aunque por experiencia, en los finales de temporada los de abajo suelen recortar.

En las últimas seis fechas, el rédito ha sido sobresaliente. Doce puntos han impulsado a un equipo que finalizó la primera vuelta con solo 16. Entonces, la desventaja con los puestos de fuera de la quema era de dos.

La mayor brecha había sido de tres. Era la jornada 15. Los de Arrasate empataban en el Elche un partido marcado por la polémica arbitral. No llegaban los triunfos. Estuvieron trece jornadas sin festejar uno. Lesiones, decisiones arbitrales en contra, pequeños detalles que no favorecían... Osasuna remaba contra las adversidades. El equipo no ofrecía una mala imagen hasta que llegó el punto de inflexión, ese encuentro en El Sadar contra el Granada que abrió un camino victorioso.

Teniendo en cuenta estas seis jornadas últimas, Osasuna ocuparía posiciones de Europa codeándose con los grandes del campeonato. El bocado a sus rivales ha sido de órdago: cuatro puntos al Huesca, cinco al Valencia, ocho al Elche, ocho al Getafe, ocho al Alavés, nueve al Valladolid, nueve al Eibar y once al Cádiz.

Los rojillos están rentabilizando sus goles puesto que los siete que han anotado en este trayecto les han reportado muchos puntos gracias a los solo cinco que han encajado. En Vitoria, Sergio Herrera volvió a dejar la portería a cero.

EL MAL RECUERDO DEL AÑO DEL DESCENSO

Respecto a la temporada pasada, que finalizó con un extraordinario décimo puesto, Osasuna cuenta con tres puntos menos en este mismo punto del calendario. Entonces había caído en Pamplona contra el Granada (0-3) en uno de los peores partidos del curso.

Hay un antecedente que obliga a no bajar la guardia. En la campaña 2013-14 del descenso, la situación era ciertamente tranquila en la jornada 25 después de haber ganado al Atlético de Madrid de Simeone que ganó la Liga. Los navarros se imponían por 3-0 en El Sadar y alcanzaban los 29 puntos. Luego vendría el derrumbe a todos los niveles.

Entre medio, en la nefasta 2016-17, Osasuna contaba con solo diez a estas alturas.