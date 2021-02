Maitane y Silvia guardan la meta rojilla

Actualizada 26/02/2021 a las 06:00

Al otro lado de la pantalla del ordenador, dos jóvenes rojillas comparten pasión por el fútbol y posición en el campo. Se trata de Maitane Zalba y Silvia Pérez, las dos porteras de Osasuna que rotan para evitar con puños, pies y lo que haga falta los goles de las rivales. La campaña de las dos es notable, y cuando un equipo va bien no hay que mirar sólo la tabla de goleadoras, sino fijarse en cada pieza del puzle. Y en este Osasuna de Kakun Mainz, las guardametas están jugando un papel esencial.

La normativa del club con respecto a la covid impide realizar entrevistas presenciales, por lo que es la tecnología de las reuniones virtuales la que facilita el encuentro con ambas. Silvia muestra con 18 años más desparpajo. Maitane, de 21, va más a su aire fuera del verde. Pero las dos se crecen en el campo.Ambas consideran que cualquiera de las dos puede cubrir con solvencia la posición. “La portería está muy bien cubierta, la pena es que Jaio no pueda jugar por la lesión. Tenemos confianza en que en cada partido la que salga lo va a hacer bien”, afirma Maitane.

La alavesa Silvia Pérez, por su parte, reconoce lo que mejoran en Tajonar. “Es una gozada entrenar todas juntas y con Tommy (Trigo, entrenador de porteras) estamos aprendiendo mucho. Juegue una o la otra estamos convencidas de que va a salir bien”, recalca Silvia.

¿Cómo ve una a la otra? “En el entrenamiento siempre intentas aprender de la compañera, de sus puntos fuertes. De Silvia destacaría la pausa que tiene y la confianza en ella misma”, describe Zalba. Silvia destaca de Maitane: “Todo lo que comunica al resto del equipo, con todo lo que habla se ve que está metida en el partido. Yo también, pero ella está el triple”, bromea.

En efecto, son dos porteras que mandan mucho a sus compañeras desde su área, y sus voces se escuchan claras y altas. “Hablo para meterme yo también en el partido y meter a la gente, para que no se despisten y estén con las marcas”, precisa Maitane. Silvia mantiene esa línea: “A nosotras nos ayuda mucho a estar centradas en lo que está pasando, y también a la línea defensiva y a las compañeras”.

DE JUGADORAS A PORTERAS

Las guardametas rojillas, como muchas niñas y niños, empezaron de jugadoras de campo. Maitane Zalba se inició así en la Ikastola San Fermín. “A los 12 años en la selección navarra me puse de portera. Después me fui a jugar con chicas y desde entonces siempre de portera. Nos llamaron a todas las chicas que jugábamos al fútbol, íbamos a hacer dos partidos de fútbol 7 y sólo había tres porteras. Como jugaba con mis primos desde chiquita, nos íbamos turnando, uno era portero, otro jugador... Y como tampoco me disgustaba, yo decía, ya me pongo yo”, recuerda la meta rojilla.

Su compañera Silvia vivió una historia similar: “Yo era delantera en el equipo del pueblo, Alegría. Siempre quería ser portera, pero no me dejaban. Me acuerdo de que fui a un partido que tenía cuatro partes, me dejaron jugar la tercera, paré dos no sé ni cómo y me dijeron, a partir de ahora portera. Y en el colegio llamaba la atención que la portera fuera una chica”.

Su papel está siendo decisivo, aunque en el fútbol casi siempre se destaca a las atacantes. “Todo lo que sea ayudar al equipo y portería a cero, mucho mejor. Es verdad que se recalcan los goles y no los aciertos en defensa o porteras y eso siempre va a ser así”, reconoce Maitane. Silvia añade: “Cuando haces una parada, no es para que luego salga que el equipo ha ganado por eso, sino por el gol, el pase... El equipo gana por todo. No lo hacemos para que se destaquen nuestras paradas.”

Maitane está estudiando 2º Grado Superior de Energías Renovables en Imárcoain. “Me gustaría dedicarme al mantenimiento de parques fotovoltaicos o eólicos, cualquier salida que tenga, donde haya trabajo. Se echan falta horas de estudio, pero se apañan a la noche con un par de cafés y no pasa nada”, bromea Maitane.

Silvia llegó a Pamplona para estudiar Ingeniería Agrónoma en la UPNA. “En mi casa, mi padre y mi hermano son agricultores y ganaderos, y me gustaría trabajar con ellos”, indica la joven meta.

EL ALAVÉS, EL DOMINGO

Las rojillas ven al equipo con confianza ante la visita al Alavés. “Hace siete partidos, decían que no íbamos a pasar la fase de ascenso. Ahora estamos con la ilusión de pasar y si se puede quedar primeras”, opina Zalba. “En diciembre estábamos fuera de las cuatro primeras plazas, quién nos iba a decir dónde estamos. Somos optimistas”, comenta Silvia, que precisamente el domingo a las 12 juega contra el equipo de su tierra, como también el equipo masculino el sábado. “Ahí yo creo que celebrará los goles de otro color”, bromea Maitane. “No, no, Osasuna tiene que alejarse del descenso, prefiero que se meta el Alavés”, concluye Silvia.

DNI

Nombre Maitane Zalba Irañeta

Nacimiento Pamplona 17-1-2000

Posición Portera

Trayectoria San Fermín Ikastola (2010-2011); AD San Juan (2011-2013); Berriozar CF (2013-2017); Osasuna (2017-)

DNI

Nombre Silvia Pérez Fernández de Romarategui

Nacimiento Alegría, 20-11-2002

Posición Portera

Trayectoria Alegría (2008-11), Aurrera Vitoria (2011-20), Eibar (2019-20), Osasuna (2020-)