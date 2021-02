Paloma Fernández: "Aquí he aprendido lo que es ser de Osasuna"

Actualizada 16/02/2021 a las 06:00

Los privilegiados que acudieron el domingo a Tajonar vieron el recital de un equipo llamado con orgullo Osasuna. Y, si se fijaron bien, habrían reparado en la colosal actuación con el 18 a la espalda de una de esas jugadoras que quizá no ocupa los titulares, pero que es un pilar del éxito del equipo de Kakun Mainz. Se trata de Paloma Fernández Rodríguez (Madrid, 28-10-89), que desde el doble pivote que forma con Leyre Fernández está sujetando al conjunto rojillo y aportando, además, su calidad adelante y, también, sus goles.

El último llegó este domingo ante el Espanyol, su club durante 7 años (también jugó un curso en el Atlético de Madrid). Esta mujer sorprendente de dilatada trayectoria necesitaba cambiar de aires y ha encontrado la felicidad en Osasuna.



El domingo Osasuna realizó un partidazo y Paloma se salió. ¿Cómo se queda una después de un día así?

Por la tarde quedé con algunas de mis compañeras y les repetí como cinco o seis veces lo feliz que era. Después de la racha que llevamos y el partido que hicimos todas, estamos muy contentas. Teníamos caras de felicidad y estábamos muy sonrientes.

Coincide el estado anímico, con el físico, el de juego... Todo se une.

Ésa es la clave, que se ha juntado el buen momento de muchas jugadoras, que estamos dando nuestra mejor versión. Cuanto más se pueda mantener este estado en el tiempo, mejor nos irá.

¿Se tomaron las uvas normales esta Nochevieja, o qué hicieron para este cambio en el 2021?

-Risas-. Yo me comí unos huevos fritos con jamón, que es lo que me apetecía esta Nochevieja. Me han sentado de maravilla. No nos habíamos ido con buen sabor de boca en el último partido que jugamos, contra el Athletic de Bilbao. Y fue un punto de inflexión. Pensamos: “O nos ponemos las pilas en 2021 o esto no sale adelante”. Y desde entonces hemos encadenado cinco victorias.

¿Cómo se motivaron?

Somos una piña, y hemos ido juntas a las buenas y a las malas. Aquí he aprendido lo que es ser de Osasuna: un equipo, una familia. Todas volvimos después de Navidad con mucha energía.

¿Qué ve de diferente con respecto a otros vestuarios?

Aquí no hay estrellas, ni figuras. Si una no funciona, se nota. O corres tú y la de al lado o no hay equipo. Y esto es lo que nos hace crecer, no menospreciar a nadie.

¿Por qué decidio dejar Primera Iberdrola?

Llevaba siete años en el Espanyol. La última temporada fue muy difícil, porque no ganamos ningún partido y no tuve minutos. Necesitaba un cambio. No estaba disfrutando, llevaba tiempo quemada en mi vida personal y necesitaba volver a ilusionarme, nuevos retos, nuevas compañeras. Cuando me llamó Osasuna, no me lo pensé, me atraía mucho y no me arrepiento para nada.

¿Cómo le recibió el vestuario?

Con mucha naturalidad. Ellas se conocen de hace años y yo debía adaptarme al grupo. Hay mucha gente afín a mí y son buenas compañeras. No he tenido ningún problema. Soy una más.

Se está destapando también como goleadora, a pesar de ser pivote.

Antes jugaba más arriba y llegaba de segunda línea. Este año juego de pivote y a veces Leyre se enfada conmigo porque me voy arriba -bromea-. El gol ante el Espanyol era mi primero en casa y me hizo mucha ilusión meterlo.

Menudo tándem tiene Osasuna en el centro del campo, dos jugadoras tan expertas como Leyre y Paloma.

Aunque hay gente joven, el equipo está equilibrado con gente experimentada. Las chicas jóvenes tienen los pies en la tierra y eso me gusta mucho.

¿Le gustaría seguir en Osasuna?

Hoy decía a Garazi y Blanco en el desayuno que firmaba seguir el tiempo que haga falta. Tengo un año de contrato. Estoy muy a gusto, pelear por el ascenso es bonito pero no es una obligación, iremos partido a partido. Yo estoy contenta y a ver qué nos depara el futuro.

LA ROJILLA QUE TALLA ESCUDOS DE OSASUNA

Paloma Fernández es una enamorada de la naturaleza -”Navarra es una maravilla y estoy enfadada por no haberla conocido antes”-, licenciada en INEF y con máster en marketing deportivo, y en Pamplona cursa un grado superior de carpintería en Donibane, una afición que le apasiona. Ha hecho muebles y ahora mismo realiza escudos de Osasuna tallados en madera que le ha encargado algún profesor y son un éxito entre sus compañeras.