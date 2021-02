Apelación retira la tarjeta a Calleri en el partido contra el Granada

Actualizada 10/02/2021 a las 12:35

El Comité de Apelación de la Real Federación Española de Fútbol ha admitido las alegaciones presentadas por el C.A. Osasuna y ha resuelto retirar la tarjeta amarilla que vio Jonathan Calleri en el encuentro contra el Granada Club de Fútbol. La resolución aprecia un “error claro y patente” del colegiado del encuentro, Xavier Estrada Fernández, a la hora de señalizar un supuesto manotazo del jugador argentino sobre Germán Sánchez y que privó a Osasuna de un penalti a favor por una evidente mano de Quini en el interior del área. “Los miembros de este Comité de Apelación, de manera unánime, entienden que las imágenes, en especial las más cercanas y a cámara lenta, demuestran a las claras que no hubo contacto de la mano del jugador sancionado con la cara del rival”, especifica la resolución.

En el minuto 72 del encuentro, y con resultado de 2-1 a favor del conjunto navarro, el colegiado del partido fue advertido desde la sala VOR de un posible penalti que no había visto por mano del visitante Quini en el interior de su área. Estrada Fernández se desplazó al monitor del VAR para ver unas imágenes que no dejan lugar a la duda sobre la existencia de la infracción. Posteriormente, el colegiado revisó en el monitor la acción precedente a la mano, en la que Calleri, con la posición ganada, extendió su brazo para zafarse de un agarrón de Germán Sánchez. Estrada Fernández apreció en su visionado que existía falta de Calleri, la cual sancionó con amarilla. En el día de hoy, el Comité de Apelación refiere que las imágenes “demuestran a las claras que no hubo contacto de la mano del jugador sancionado con la cara del rival”.

RETIRADA LA SANCIÓN A MANU

También ha sido anulada la amonestación que Estrada Fernández mostró en ese mismo encuentro a Manu Sánchez. En esta ocasión, ha sido el Comité de Competición quien ha resuelto retirarle la tarjeta amarilla tras apreciarse que no cometió infracción alguna sobre Luis Suárez; en una acción en la que paradójicamente fue el futbolista colombiano quien realizó una dura entrada sobre el lateral izquierdo rojillo.

