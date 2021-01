Competición quita la tarjera de Manu Sánchez y mantiene la de Calleri

Actualizada 27/01/2021 a las 17:12

El Comité de Competición ha quitado la tarjeta amarilla de Manu Sánchez, pero mantiene la de Jonathan Calleri tras estudiar las alegaciones al acta que formuló Osasuna tras medirse al Granada. Competición no aprecia error manifiesto en la amonestación a Calleri en un lance con Germán pero sí aprecia que fue Manu Sánchez quien recibió el pisotón de Luis Suárez y no al contrario. Estrada pitó falta y castigó al rojillo en un error claro.

En el caso del supuesto manotazo de Calleri, que apreció el VAR al revisar un penalti a favor de Osasuna, el Comite dice lo siguiente: "No puede aseverarse de manera inequívoca que no exista contacto del jugador amonestado con la cara del rival, no siendo las imágenes suficientemente concluyentes. Por ello, no queda acreditado la existencia de error material manifiesto, entendido como algo que puede determinarse con toda obviedad; procediendo la desestimación de las alegaciones referidas a este futbolista".

Lo cierto es que el argentino apenas rozó a Germán, que exageró sus quejas en el suelo. Estrada puso en el acta que la acción de Calleri fue "temeraria". El Comité explica también la jugada de Manu Sánchez para retirar la cartulina. "En el caso de Manu Sánchez, sin embargo, se acredita de forma indubitada que es el jugador amonestado quien recibe el pisotón del rival, procediendo, por ello, dejar sin efecto la amonestación impuesta".