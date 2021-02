Actualizada 06/02/2021 a las 17:47

Osasuna se enfrenta este domingo al Eibar (18:30) en un partido de importancia capital para los intereses de los dos conjuntos, que luchan por eludir el descenso en el primer tramo de la segunda vuelta, y con el visitante que contará finalmente en la portería con su guardameta titular Marko Dmtrovic.

El equipo navarro sabe de la importancia del duelo y Jagoba Arrasate preparó este viernes una sesión normal a diferencia del habitual fútbol tenis. La necesidad de sumar tres nuevos puntos ha hecho que el vizcaíno otorgue al encuentro el valor que requiere.

El técnico ha comentado en la rueda de prensa previa al choque que la fuerza de su oponente reside en el colectivo y ha puesto en valor los "buenísimos" números lejos de Ipurua tras vencer en campos "muy complicados", por lo que en su opinión, "probablemente sea el mejor Eibar de los últimos años lejos de casa, no se dan nunca por vencidos".

Osasuna llega a la vigésimo segunda jornada de LaLiga Santander tras perder en el Benito Villamarín ante el Betis un partido en el que los pupilos de Arrasate hicieron méritos para sacar un resultado favorable.

Arrasate considera el encuentro "trascendental e importante, pero no una final" para lograr un salto en la clasificación y un impulso anímico para ganar en confianza de cara a las próximas jornadas.

De vencer, los de Pamplona adelantarían al Eibar en la clasificación igualando de esta forma los 22 puntos que acumula el Alavés después de vencer ayer al Valladolid por 1-0.

Los armeros no saben qué es ganar a los rojillos en Primera División desde que se enfrentasen por primera vez en la máxima categoría en octubre del año 2016.

Desde entonces, el balance es favorable para Osasuna con 2 victorias y 3 empates hasta la fecha.

Pese a ello, la situación que atraviesa la plantilla capitaneada por Oier no da lugar a la relajación y los once futbolistas que salten al tapete de El Sadar deberán dar el máximo para no verse rezagados en la lucha por la salvación.

La buena noticia de la semana en Tajonar ha sido el regreso de Ante Budimir, Lucas Torró y Aridane con el grupo. Arrasate ha convocado a los tres futbolistas y podría echar mano de ellos si así lo considerase.

Osasuna acumula 4 victorias, 7 empates y 10 derrotas en las 21 jornadas disputadas hasta ahora, un pobre bagaje para un equipo que la temporada pasada se salvó con creces en lo que fue el regreso a la máxima categoría tras dos años en Segunda.

Arrasate ha convocado para el partido del domingo a 22 jugadores: S. Herrera, Juan Pérez, I. Álvarez; Nacho Vidal, Juan Cruz, Unai García, David García, Ramalho, Aridane, Manu Sánchez; Oier, R. Torres, Kike Barja, Rubén García, Iñigo Pérez, Torró, Moncayola, Javi Martínez; Calleri, Budimir, Enric Gallego y Adrián.

Un Eibar urgido por la clasificación espera ganar por primera vez a Osasuna en Primera, y se ampara en el hecho de que contará finalmente en la portería con su guardameta titular Marko Dmtrovic.

El portero serbio fue diagnosticado a principios de semana con un esguince en su rodilla izquierda, pero ha tenido una recuperación milagrosa y aunque, en principio parecía que iba a estar varias semanas sin poder jugar, finalmente ha entrado en la convocatoria.

La fuerza de voluntad y los deseos de no dejar al equipo en una situación complicada en un mes en el que se juega buena parte de la permanencia, ha propiciado que el guardameta balcánico se haya entrenado con normalidad esta semana con sus compañeros y pueda jugar mañana.

A estas alturas cada partido ya empieza a ser decisivo y más con una clasificación tan comprimida. El Eibar tiene un solo punto de margen con relación a los puestos de descenso y Osasuna aún está peor, ya que tiene los mismos puntos que el Alavés, que es el equipo que en estos momentos marca el descenso. Los de José Luis Mendilibar están obligados a puntuar en Pamplona para no caer al pozo.

El equipo médico del club dio a conocer hoy que causará baja ante Osasuna, Kevin Rodrigues, con unas molestias musculares en el tríceps izquierdo, que persisten desde hace ya un par de semanas y ya le impidieron alinearse frente al Sevilla.

También ha sido baja de última hora el defensa Rober Correa, por una rotura fibrilar en el cuádripces derecho.

LOS DATOS

Alineaciones probables:

Osasuna: Sergio Herrera; Nacho Vidal, Unai García, David García, Manu Sánchez; Moncayola, Torró, Oier; Roberto Torres, Calleri, Rubén García.

Eibar: Dmtrovic, Pozo, Oliveira, Bigas, Arbilla, Inui, Expósito, Diop, Bryan Gil, Muto y Kike García.

Árbitro: Jorge Figueroa Vázquez (Comité Andaluz)

Estadio: El Sadar.

Hora: 18:30

Puestos: Eibar (16º), Osasuna (18º)

La clave: La intensidad que imprima Osasuna.

El dato: El Eibar nunca ha vencido a Osasuna en Primera.

La frase: "No se dan nunca por vencidos", Jagoba Arrasate.

