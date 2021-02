Piqué arropa a Saverio tras salir de Osasuna

F. C.

Actualizada 04/02/2021 a las 06:00

Saverio va a intentar demostrar en el Andorra lo que no ha podido en Osasuna. Llegó el pasado verano como jugador del Promesas tras militar en la base del Barcelona. Aunque ha estado en dinámica de primer equipo, no ha despertado la atracción de Arrasate para darle minutos. Su rendimiento no ha sido el deseado. La entidad entendió que lo mejor para el ecuatoriano era darle una salida.

“Estoy muy contento de venir a un proyecto con el objetivo de subir a Segunda. Es un equipo que juega bien al fútbol y creo que se adapta a las características que yo tengo”, indicó Kike Saverio, de 21 años, a su llegada a Andorra.

Su técnico es Eder Sarabia, el que fuera segundo de Quique Setién. “Es un punto importante para venir aquí. Coincidí en el Barça cuando estaba en el primer equipo. Estuve entrenando con ellos. Sé la manera que tiene de entrenar y entender el fútbol”.

Este miércoles, estuvo en el banquillo en el partido contra el Espanyol B (0-2) en Barcelona. Allí acudió el propietario del club, Gerard Piqué, que arropó al jugador que ha cedido Osasuna. Tiene dos años más de contrato en Pamplona.