La colleja de Rípodas a los piscineros

Actualizada 04/02/2021 a las 06:00

Fue un centrocampista de raza. Un líder en el campo y en el vestuario. Se ganó con merecimiento el brazalete de capitán, el que lució en Glasgow en el primer partido europeo de la historia del club. Un clásico en el Osasuna de los 80 difícil de olvidar.

Patxi Rípodas Oroz (Pamplona, 1960) no se muerde la lengua ahora cuando le preguntan por el fútbol moderno. En un documental titulado Yo jugué en Osasuna, muestra abiertamente su desconfianza por el VAR.

“¿El VAR? No sé si hay trampa o no hay trampa”, resalta. “Hay cosas que no me fío, prefiero que se equivoque un árbitro. Antes decías: ‘Este árbitro que no nos arbitre, que no nos puede ver’. Siempre se han aprovechado los equipos grandes. Eso ya lo tienes como añadido. ¿Pero ahora con el VAR? Una jugada dudosa mejor que no la repitas. Te va a convencer si las ves repetida 20 veces de que no es. O de que es, porque por una tontería así (se toca el brazo) ahora se tira la gente”.

El que fuera jugador de Osasuna pasa entonces a criticar a los futbolistas que hoy en día buscan la trampa para hacer picar a los colegiados. Rípodas recuerda el fair play de Michael Robinson.

“Yo estoy en contra de los que se tiran. Yo a esos les cogía y les sacaba tarjeta roja. Me acuerdo con Robinson. Al que se tiraba, aunque que fuera de su propio equipo, le decía: ‘Venga levántate’. El fútbol era así. No te podías tirar. Ahora el que no se tira... Yo no puedo con eso. Nunca he podido con eso”.

Era un futbolista con unos principios claros. “Tampoco me he sabido tirar. A mí me tenían que tirar pero bien tirado. Si no me daban bien, yo no caía. Yo también entraba parecido, claro. El que caía caía. ¿Pero uno que se tiraba? Le daba hasta una colleja”, concluye.

Hoy emulamos a la prensa madrileña y recordamos el petardazo a Buyo con tres exjugadores rojillos: Patxi Rípodas, Roberto Santamaría y Miguel Merino.



Versión extendida: https://t.co/ly7J3xP7zB#YojuguéenOsasuna #Osasuna #RealMadrid #OsasunavsRealMadrid #OsasunaRealMadrid pic.twitter.com/CwnOrECA0P — Yo jugué en Osasuna (@yojugueOsasuna) January 9, 2021

