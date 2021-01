Roberto Torres celebra sus 300 partidos con Osasuna: "Estoy donde siempre he querido estar"

Actualizada 25/01/2021 a las 15:39

El segundo capitán de Osasuna, Roberto Torres, ha afirmado que se siente “muy contento y muy orgulloso” de haber logrado vestir la camiseta rojilla en 300 ocasiones y ha mostrado su ilusión de que le quede “mucho camino por recorrer”.

“El día de ayer fue especial, sobre todo por la victoria que tanto necesitábamos”, ha comentado en rueda de prensa tras alcanzar la cifra de 300 encuentros.

El jugador se siente “contento, y satisfecho con lo hecho hasta ahora. Es muy difícil alcanzar lo que he conseguido después de tantos partidos con tantos entrenadores. Las casualidades no existen”.

Los tres puntos ante el Granada, ha dicho, suponen “la confirmación de que lo estamos haciendo bien. Nos estaba costando un poco aclimatarnos, todos los años hay gente nueva, cambian cosas y pienso que jugar con el estadio vacío pierde la esencia de lo bonito que es el fútbol”.

“Estamos contentos, pero queda muchísimo y tenemos que seguir trabajando para que lo mejor esté por llegar”, ha indicado el diestro tras la sesión de recuperación llevada a cabo este lunes en Tajonar.

De la posibilidad de finalizar su carrera en Osasuna, Torres ha afirmado que quiere estar donde es feliz, y aquí lo es: “He dicho mil veces que he primado mucho más el estar en casa y disfrutar de vestir esta camiseta y de nuestra afición que el dinero”.

“No hay nada más importante que tener la conciencia tranquila. Estoy donde siempre he querido estar y obviamente el futuro nunca se puede acertar, pero estoy contento y a gusto y espero que me quede mucho tiempo aquí”, ha explicado el 10 de Osasuna.

El canterano ha comentado que le gustaría jugar alguna final con Osasuna sabiendo que lo importante es mantenerse en Primera División y aceptando “hasta dónde podemos llegar”.

Sobre sus aspiraciones en la Copa el Rey, Torres piensa que “la ilusión nadie te la puede quitar y siempre debes tener en la cabeza ese pensamiento de que lo mejor puede estar por llegar. La victoria de ayer nos va a dar mucha confianza y por supuesto que tenemos ganas de ver hasta dónde podemos llegar”.

“Es evidente que lo bonito del fútbol son los goles, no lo voy a negar, porque es el momento de mayor explosión y alegría que podemos tener”, ha destacado el deportista sobre su aporte goleador durante estos años poniendo de manifiesto la importancia de los logros colectivos sobre las cifras individuales.

De la polémica actuación del colegiado catalán Estrada Fernández este domingo ante el Granada, Torres ha dicho que “lo vimos todos y las imágenes están ahí. El equipo se va a centrar en lo suyo y cada uno tiene que intentar hacerlo lo mejor posible y la labor de los árbitros es muy difícil, las cosas como son”.

“Creo que he mejorado muchísimo con los años, algo que es lógico. Cuando empecé era un jugador totalmente diferente. Los años te dan experiencia para conseguir mejorar todas tus prestaciones y lo cierto es que me encuentro mejor ahora que con 21 años”, ha anotado el de Arre.

Torres ha valorado positivamente el trabajo que se está llevando a cabo en Tajonar y ha declarado que “ojalá” el equipo tuviera el máximo de canteranos posible, “pero el salto al fútbol profesional es muy difícil y, cuando a mi me tocó, pensaba que estaba listo y no fue así. Me veía que destacaba en el Promesas y que lo hacía bien, pero cuando comencé a entrenar con el primer equipo me di cuenta de que eso era otro rollo”.

“Hemos dado un salto de calidad en muchos aspectos. El equipo se está encontrando muy bien defendiendo un poquito más atrás”, ha explicado sobre las mejores llevadas cabo en las últimas jornadas, en las que ha cambiado la imagen de Osasuna.

“Intentaremos ganar el partido del miércoles (el Almería en la Copa) como sea, porque es nuestra obligación y nuestra ilusión. Después, lo importante será la Liga”, ha concluido el atacante.

