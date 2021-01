Una victoria rojilla en las ondas

Actualizada 10/01/2021 a las 06:00

Después de haber venido el viaje de Madrid a Pamplona casi como una epopeya, y de haber dudado hasta el final de si el partido se jugaba o no, quedaba por escuchar cómo veían el campo y las condiciones.

“Hay que quitarse el sombrero hacia esa gente de Osasuna que ha hecho posible que el partido se juegue”, decía Manolo Lama en la Cope.

Luego estuvo la cuestión del horario. Por qué a las nueve y no antes. Como se comentó el la SER.

Romero: ¿Qué necesidad había de jugar a las 9? ¿ por qué somos tan cerrados teniendo otras opciones?

Relaño: Porque el partido está venido a una televisión que cree que se puede jugar a esa hora, no hay que darle más vueltas.

Romero: El dinero es lo más importante, pero no lo más importante.

Relaño: Pues hay que pagar a Ramos... y para eso hace falta dinero.

Y de ahí, a vueltas con el campo. Unos más llanos. “En nuestros tiempos jugábamos en campos así, y peores. Y aquí estamos”, dijo Schuster en Onda Cero.

Le respondió Valdano con un valdanismo. “Es una lucha contra las circunstancias, con los elementos y un campo así castiga más al equipo más dotado técnicamente”, teorizó.

Vino luego el juego. El plan de un Osasuna bien plantado en el campo que no se arrugó ante los blancos. “El Madrid ha apostado por la paciencia”, sentenció el ex madridista Fernando Morientes en la Cope.

“No estoy de acuerdo. Osasuna está jugando el partido que ha buscado, el que quería jugar, cosa que no ha sabido hacer el Madrid”, le apostilló Poli Rincón. “Zidane no ha acertado con los cambios, no han tenido ninguna lógica”.

Llegaron los dos goles anulados al Madrid. Y -oh sorpresa- ningún carrusel nacional trató de arrimar la sardina al ascua del Madrid. Cope, Ser y Onda Cero dieron por válidas las dos anulaciones.

Pasó la primera parte, apretó algo el Madrid en el inicio de la segunda, pero se desinfló. Tanto que tres madridistas reconocidos se rindieran ante el planteamiento de Osasuna.

“A mí me cuesta creer que Osasuna lleve tantos partidos sin poder ganar, porque juegan bien”, apuntó Manolo Sanchis.

“Para mí el surrealista que esté penúltimo”, la apostilló Rincón.

“Es un partido del que mete gana y tal como está el frío, el campo”, pronosticó Valdano. Y falló.

