El Sadar pudo con Filomena

Actualizada 10/01/2021 a las 06:00

La posibilidad de aplazamiento del partido rondó en el ambiente durante toda la jornada. La nieve estaba anunciada. Faltaba por saber en qué intensidad y cuándo. Y después, si surtía efecto el dispositivo planteado por Osasuna en los días previos. Funcionó. El trabajo bien coordinado y las lámparas a pie de campo pudieron con Filomena. El partido pudo jugarse a su hora.

Desde la mañana caían copos en el césped de El Sadar, que se fue blanqueando con un ligero manto. Respecto a anteriores nevadas, hubo una diferencia importante. El club cuenta desde esta temporada con unos focos de última generación que permiten un mejor cuidado del césped, afectado en el invierno por la falta de luz y el frío.

Esto permitió que la nieve que iba cayendo en las zonas iluminadas no pudiera cuajar. Ocupan el 30% de la superficie. La cuestión fue ir moviéndolas para ocupar todo el terreno de juego posible.

Osasuna adquirió el material a la empresa holandesa de luminoterapia SGL System. Son siete unidades, una de ellas de considerables dimensiones, y dos más pequeñas que cubren el área. El objetivo es dar calor a la hierba, analizar su estado y mantenerla en condiciones óptimas. Permanecen en funcionamiento las 24 horas del día. El nuevo Sadar ofrece la corriente eléctrica necesaria para soportar este método que emplean numerosos clubes a nivel internacional.

Junto a la luz artificial, que estuvo hasta antes del partido, los brazos de 40 operarios permitieron que la nieve acumulada en otras zonas fuera desapareciendo. 35 de ellos fueron contratados para la ocasión. Entraron a las dos de la tarde para ponerse a las órdenes de los jardineros habituales de El Sadar. No pararon hasta las 21.00.

Osasuna tenía experiencia de episodios anteriores y supo moverse a tiempo con previsión. Movilizó medios materiales y humanos con suficiencia. Durante la semana, se habían consultado los partes meteorológicos. “Osasuna ha invertido en los últimos dos años en recursos, entre ellos, unas lámparas que nos permiten retirar la nieve y además, durante el invierno, conservar el estado del césped aunque no haya sol. El departamento de mantenimiento y los operarios que hemos contratado han sacado la nieve que estaba en las zonas donde no cubrían las lámparas. Durante el día se han ido moviendo los focos. El campo estará en condiciones”, dijo a Movistar el director general del club, Fran Canal.

NO SE PLANTEÓ SUSPENDER

El club fue difundiendo diferentes imágenes para comprobar el estado del césped. El verde podía con el blanco. Por la mañana y por la tarde, cuando más arreció la nevada. Los rectores mostraron su optimismo al ver que el trabajo iba funcionando.

“El partido no corre peligro. El terreno de juego se encuentra bien, a pesar de que actualmente cae nieve, y de aquí a las 21 horas estará recuperado. Se podrá jugar”, añadió a tres horas del choque. El director general indicó que no se planteó el aplazamiento. “Nunca hemos contemplado esa posibilidad, ni tras hablar con LaLiga. Durante todo el día se ha tenido controlada la situación. En el exterior se tiene la percepción de que el día está mal, que hay nieve, pero en el campo esa percepción no existe. Si se cumplen las previsiones, y mejora el tiempo, tendremos un terreno más que aceptable”.

La idea de Osasuna siempre fue la de jugar el partido a la hora acordada. El equipo se había concentrado desde las 13.30 horas en el hotel Tres Reyes. El Real Madrid, mientras tanto, hacía guardia en el hotel Muga de Beloso tras haber llegado casi de madrugada el día anterior. Los blancos tuvieron que hacer una noche extra en la capital navarra debido a la imposibilidad de regresar al aeropuerto de Barajas.