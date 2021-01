Zidane: "Estamos preparados para jugar en El Sadar y esperamos que el campo esté bien"

Zidane confía en la que la nieve no impida disputar el partido.

El entrenador del Real Madrid, Zinédine Zidane, ha asegurado que están "preparados" para afrontar el duelo de este sábado ante Osasuna en El Sadar (21.00 horas), a pesar de que la borrasca Filomena, que ha traído una ola de nieve a España, amenaza con aplazar el encuentro, y ha manifestado su deseo de que las renovaciones en el equipo blanco, entre las que se encuentras las de Sergio Ramos y Lucas Vázquez, "se arreglen" cuanto antes.

"Esperamos jugar, que el campo esté bien. Lo que pasará mañana no lo sabemos. Vamos a viajar estar tarde y preparar el partido como siempre. Va a ser un partido diferente por lo que está pasando. Si no se puede jugar, no jugaremos, ya está", declaró en rueda de prensa.

Para evitar cualquier contratiempo, la expedición madridista se trasladará este viernes a Pamplona. "Tenemos que viajar hoy, estar ahí y pensar en el partido de mañana, no hay más remedio. Son obligaciones, nos ajustamos a la ley como Real Madrid. Con el tiempo que tenemos, tendremos que viajar estar tarde", señaló.

Además, se mostró convencido de que los operarios del recinto navarro despejarán toda la nieve del terreno de juego. "Es la primera vez que puede pasar esto en España con este temporal. Aquí, los jardineros han tenido mucho trabajo para que nosotros pudiésemos entrenar con normalidad. Todos estamos preparando el partido por si hay que jugar mañana", subrayó.

"Con los partidos que tenemos, sabemos lo que nos jugamos. Tenemos que hacer un partido completo en un campo complicado y un rival difícil. Tenemos que dar nuestra mejor versión, atacar y defender bien. Son muchos ingredientes para intentar sumar", continuó.

"QUIERO QUE LAS RENOVACIONES SE ARREGLEN CUANTO ANTES"

Por otra parte, Zidane reconoció que le disgustaría que Sergio Ramos y Lucas Vázquez no llegasen a un acuerdo con el club para su renovación. "No lo quiero, pero en el fútbol no se sabe nunca", dijo. "Lo importante es que se arregle. Lo que quiero para ellos es que se arregle cuanto antes y que estén preparados para jugar, para entrenar y para hacer las cosas bien, es lo más importante y lo que están haciendo. Ya veremos lo que pasa. De momento, Sergio y Lucas están aquí", añadió.

En otro orden de cosas, relató cómo vivió estas últimas horas de incertidumbre mientras esperaba el resultado de su test tras mantener contacto estrecho con un positivo por coronavirus. "Estaba a la espera. Me ha dado negativo. Estábamos preparados por si pasaba algo, pero lo importante es que el equipo esté buen. Puedo viajar con el equipo y estar mañana", indicó.

Por último, Zidane adelantó que el belga Eden Hazard está "entrenando con regularidad", aunque desconoce si está "para 90 minutos", algo que "se ve en el campo". "Lo más importante es que los jugadores estén preparados. Últimamente no hicimos muchos cambios, pero los jugadores tienen que estar preparados", apuntó sobre la falta de rotaciones, para concluir diciendo que el temporal no cambiará su once. "El temporal es lo que hay, los jugadores están acostumbrados a jugar", finalizó.

