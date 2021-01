LaLiga autoriza a Zidane viajar a Pamplona

Actualizada 08/01/2021 a las 11:42

Zinedine Zidane tiene el OK de LaLiga para viajar a Pamplona, informa Marca. El entrenador del Real Madrid es contacto no estrecho de un positivo por covid y el resultado de la prueba PCR que pasó ayer ha dado negativo. Por lo tanto, no tiene que seguir aislado en su domicilio. LaLiga considera que está apto para desplazarse a la capital navarra.

El francés ofrecerá la comparecencia de prensa previa al partido este viernes a las 15.45 horas, antes del inicio del último entrenamiento en Valdebebas. El Real Madrid tomará el avión rumbo a Noáin a las 19.00 horas si la nieve que está prevista que caiga en la capital lo permite. El partido está señalado para mañana a las 21.00 horas en El Sadar, pero pasará al domingo si el terreno de juego está impracticable.

En Osasuna hay generado cierta sorpresa que se haya autorizado el viaje del técnico galo cuando en otras ocasiones el club rojillo ha actuado de otra manera, con al menos tres aislamientos de empleados y directivos cuando eran igualmente contactos no estrechos de positivos por covid. En su día, David García se perdió el partido del Camp Nou por tener relación directa con un contagiado y estuvo confinado en su domicilio siguiendo la normativa sanitaria.