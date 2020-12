Actualizada 24/12/2020 a las 08:13

Unión, familia, continuidad, proyecto, tranquilidad, confianza... Fueron términos que se emplearon en la rueda de prensa telemática en El Sadar. Estaba convocada para escenificar la renovación de Braulio hasta 2022, pero la actualidad mandó. Por ejemplo, la situación de Jagoba Arrasate.

Aunque nadie le ha puesto en cuestión, quedó claro el apoyo. Tiene otro año de contrato. “Hasta 2022 seguirá con nosotros si él quiere. No es momento de tener ninguna duda, sino de dar estabilidad al proyecto”, resaltó el presidente. “Somos un club diferente y eso se tiene que notar en las buenas y especialmente en las malas. De aquí saldremos unidos como la familia que somos”.

HUBO REUNIONES

Braulio desveló que en días pasados se reunió con Sabalza ante la mala imagen del equipo. El técnico salió ratificado. “Le comenté lo que pensábamos. Teníamos una preocupación palpable. Entendíamos que lo mejor era dar continuidad al proyecto de nuestro cuerpo técnico pasara lo que pasara. Lo comentó con su junta directiva y todo el mundo estaba de acuerdo. Se lo comunicamos al cuerpo técnico antes de jugar en Elche”.

El problema no está en el banquillo. “En mi carrera he echado por desgracia a algún entrenador. Lo hacía convencido”, siguió Braulio, que mandó un mensaje de realidad. “Merece la pena dar confianza a un proyecto con dos años brutales. Pero por historia a este club le recuerdo que se salvaba en las últimas jornadas. Hemos vivido el tránsito de confort y y tenemos que ponernos fríos”.

El propio Jagoba escuchó de cuerpo presente este firme respaldo. Fue invitado por el club, que le obsequió con una camiseta enmarcada por sus 100 partidos con Osasuna.

El tope salarial impide fichar en invierno

La apertura del mercado de invierno está al caer. Es posible que no haya movimientos. Es lo que tiene contemplado Osasuna. El tope salarial lo impide. Lo deben ajustar todos los clubes porque LaLiga les ha comunicado que al no poder entrar el público en los estadios por ahora, hay que hacer cálculos sobre los ingresos

“Había presupuestado un baremo de público en marzo y eso se va a reajustar para mal”, anunció Braulio. “Estamos pendientes de todo, pero hay unos condicionantes económicos para todos. Lo único que pido es que estemos sanos. Si hubiera algo que nos cuadrara por alguna salida o un patrocinio... Estoy hablando por hablar. Es muy difícil”.

El director deportivo no contempla marchas. “Imagina que se caen cuatro por covid... Y está la Copa. Es un año particular. Son situaciones distintas. Son convocatorias de 23. No es plantilla larga”.

DA VALOR A LA PLANTILLA

Volvería a repetir la configuración del grupo de jugadores casi al completo. “Los jugadores nuevos nos hacen mejores. ¿Si repetiría la misma plantilla? Puedo garantizar, con matices porque todo es mejorable, casi seguro que sí. De los que estaban y los que han venido, consideraba. No lo digo yo. Me sentí halagado cuando me dijeron que el Huesca se quería ver reflejado en nosotros por estabilidad de club. Además, el director deportivo de un equipo cercano me dijo que tenemos mejor equipo que el año pasado”.

Braulio repasó las altas. “Trajimos al mejor lateral izquierdo de Segunda, que había dado once pases de gol (Juan Cruz); a Calleri, que lo quisimos antes; a Budimir, que hizo trece goles; a Lucas que lo conocíamos; a Jony, que se lo hemos quitado a media Liga”.

En sus explicaciones puso en valor el “modelo” de juego y sin buscar excusas, recordó las lesiones de Torró, Calleri, Aridane o Jony que han mermado “la globalidad de las herramientas”.

EL EJEMPLO DE SERGIO HERRERA

Braulio destacó la imagen de equipo en Elche y su vestuario. “Me congratula. La afición era nuestros suplentes. El que más animó fue Sergio. Le di las gracias. Debía estar fastidiado porque ha perdido el puesto, pero esa es nuestra fuerza. No tenemos la fuerza de Iago Aspas, que gana un partido el solo. Además, vi jugadores recuperados. Calleri extraordinario, al igual que Rubén García y Rober, que las meterá”.

