Braulio Vázquez: "Cata y yo pedimos perdón"

El director deportivo de Osasuna, Braulio Vázquez, ha apelado a la unidad de afición y equipo para salir de los puestos de descenso que ocupa el conjunto navarro, algo que ya ha demostrado otras veces que es posible.

“Agradezco al presidente de corazón que en una situación como la actual se haya reforzado la confianza en el proyecto deportivo. Creo que dice mucho de este club”, ha dicho Vázquez al iniciar una rueda de prensa para habalr de su renovación con Osasuna hasta el 30 de junio de 2022. Y ha añadido que "merece la pena dar confianza a un proyecto que comenzó hace ya unos años".

"Recuerdo de pequeño cómo Osasuna ganaba los últimos partidos del campeonato en campos dificilísimos. Entonces no es algo a lo que históricamente no estemos acostumbrados”, ha continuado, y añadido que están y está "convencido que este año" tienen "más amplitud de plantilla”.

Tras aludir a las constantes lesiones que ha está sufriendo la plantilla, que no dejan ver el verdadero potencial de Osasuna, Vázquez se ha referido a los fichajes realizados este verano, que hacen “mejor” al equipo y espera que la evaluación a final de junio sea buena.

Del empate alcanzado en Elche, el director deportivo se queda con la sensación de equipo demostrada por todos los componentes de la plantilla, “esa es nuestra fuerza", ha dicho, y subrayado que vio "a un Calleri extraordinario”.

Sobre lo sucedido en el túnel de vestuarios del Martínez Valero, ha admitido que no tiene "excusa. ‘Cata’ y yo pedimos perdón. Es obvio que son momentos de tensión en los que todos nos estamos jugando mucho y duele ver lo que está sucediendo semana tras semana”, ha dicho.

“Según iba bajando me fui encontrando a Unai (García) con la cabeza abierta, a Roberto Torres con el árbitro, a Íñigo (Pérez) desolado después de una expulsión y a Darko totalmente desatado. De todo lo malo que sucedió, la sanción que deba cumplir la doy por buena, siempre y cuando haya podido ayudar dentro de lo incorrecto de la situación”, ha indicado.

"Todo eso me encendió. Esto es como una familia. Cuando veo a los jugadores anímicamente tan destrozados por algo que nos está pasando continuamente, la verdad es que salto y debo medir más mis impulsos. Las cosas las vivo con pasión o no las vivo y, para mí estar en Osasuna es una pasión y me dejo el alma”, ha afirmado.

Sobre el acta redactada por Ricardo de Burgos Bengoetxea, ha matizado que el problema no lo tuvo con el colegiado sino con él jugador del Elche Antonio Barragán, con el que tuvo "una discusión fuerte porque él comentó algo y me pareció mal. Todo terminó con un beso, imagínate el estado de crispación”.

“Si tengo que asumir una sanción del club la asumiré, no tengo ningún problema. Lo que considere el club bien está”, ha añadido sobre su actuación este martes en el estadio ilicitano.

