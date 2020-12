Sabalza: "Es incomprensible el castigo arbitral que estamos recibiendo"

Actualizada 23/12/2020 a las 20:02

El presidente de Osasuna, Luis Sabalza, considera “incompresible” el “castigo” arbitral que está recibiendo el equipo en las últimas jornadas, algo que no puede entender “con la presencia del VAR para poder salir de cualquier duda”.

“Con Osasuna se están cometiendo injusticias desde hace muchas semanas”, dijo Sabalza sobre las polémicas surgidas con los árbitros durante las últimas jornadas en una rueda de prensa con motivo de la renovación de Braulio Vázquez.

“Respeto al colectivo arbitral, pero creo que en estas últimas fechas se han equivocado gravemente en contra de Osasuna" y "esos errores pesan mucho”, manifestó Sabalza en tono serio, para agregar que en “muchas ocasiones” los colegiados no se están dirigiendo a los futbolistas rojillos “con el debido respeto, algo que no aparece en las actas”.

Para el presidente de Osasuna es “inaceptable” también que la sanción a Aridane se comunicase a 18 minutos de comenzar el encuentro de este martes frente al Elche, algo que “no es de recibo en una competición seria como LaLiga”.

También ha enumerado los supuestos errores arbitrales que han afectado al equipo: jornada 10 ante el Huesca, “un claro penalti sobre Jony”; jornada 11 en el Camp Nou “no vieron la falta de Messi en el 1-0”; en la jornada 12 “no vieron un penalti sobre Enric Gallego”; en la 13 ante el Valladolid “no vieron un penalti con el 1-2 a favor de Osasuna”; ante el Villarreal “no vieron un penalti sobre Calleri; y este martes "no vieron el empujón en el área sobre el argentino ni la entrada que recibió Rubén García tras centrar”.

“Al menos 7 errores en 6 jornadas”, subrayó, y añadió que en su opinión Osasuna merece "más respeto" del que les "están teniendo". "Y eso que no soy especialmente partidario de criticar el trabajo de los árbitros", dijo.

"Ni quiero ni puedo quedarme callado mientras semana tras semana los errores caen siempre hacia el mismo lado”, agregó.

Salbalza acepta al mismo tiempo los errores cometidos por el equipo, “la principal causa” de que Osasuna se encuentre en posiciones de descenso ya que dijo: "Somos los principales culpables y los que debemos poner las soluciones para salir adelante”.

“Sé que está siendo una temporada dura después de dos años en los que hemos disfrutado enormemente con el equipo”, indicó el presidente antes de agregar que ahora toca “remar y pelear para revertir la situación”.

Sabalza mostró su “plena confianza” en la dirección deportiva de Braulio Vázquez y José Antonio Prieto ‘Cata’, así como en el técnico Jagoba Arrasate y en los jugadores, y comentó que en el fútbol “solo se vive del presente", pero precisó que "sería un gran error no tener memoria", y, en este sentido, apuntó: "hace no tanto, cuando celebramos el ascenso a Primera, dije que me sentía muy orgulloso de la forma en cómo lo logramos”.

“Braulio y ‘Cata’ continuarán vinculados a Osasuna hasta el 30 de junio de 2022 y hasta esa misma fecha seguirá con nosotros Jagoba Arrasate al frente del equipo si él lo quiere. Es momento de dar estabilidad al proyecto teniendo plena confianza en las personas que nos han traído hasta aquí”, subrayó el mandatario del equipo rojillo.

Para Sabalza Osasuna es "una familia", desde su "despacho hasta el terreno de juego", algo que, para él, "es fundamental”, por lo que se mostró convencido de que el equipo será capaz “de revertir la situación”.