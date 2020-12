Sabalza: “No quiero una asamblea que me diga amén a todo”

Actualizada 08/12/2020 a las 06:00

El nombre de Luis Sabalza se ha puesto en las últimas horas en boca de todo el osasunismo por unas elecciones a socios compromisarios donde los resultados no han dejado indiferente a nadie. Se cuestiona la irregularidad del proceso y también maniobras poco éticas de la junta directiva para aglutinar a personas afines al presidente. El máximo mandatario de Osasuna se muestra tranquilo, a pesar del clamor que se ha generado en su contra. Responde sin tapujos a todas las preguntas y le duelen ciertos comentarios que se han vertido hacia su persona.



¿Qué tal ha pasado el día?

Normal, sin sobresaltos. Trabajando como un lunes cualquiera, a pesar de que es festivo.



¿Está tranquilo por todo lo que sucedió el domingo?

Claro. Tengo la conciencia tranquila. ¿Por qué debería preocuparme?



Los resultados parecen dejar en evidencia a la junta directiva.

No pienso cambiar nada porque hayan salido unos socios compromisarios diferentes a los que había antes. La misión de la junta directiva es gestionar los asuntos del club con el rigor y la transparencia que ha habido hasta ahora. Pienso seguir igual. No pienso cambiar porque la asamblea sea ahora de otra manera. Soy el primer interesado en que se puedan cambiar algunas cosas, por supuesto. ¿Qué hay cosas que se pueden cambiar? Por supuesto. ¿Qué son mejorables? Por supuesto. Ya las mejoraremos, pero no hay que hacer un mundo de estas elecciones. Actuaré según mi criterio y pensando en lo mejor para el osasunismo.



Habla de transparencia. ¿La ha habido en el proceso electoral?

Ha sido un proceso totalmente transparente. Ya expliqué el tema de los DNI. ¿Crees que alguien daría su DNI sin saber para qué es? Es un tema que hay que dejarlo. Quizá haya habido personas que dejaron su documento de forma equivocada, no lo sé, pero esos casos serán mínimos. Yo no doy mi DNI a cualquiera.



Además prevalecía el voto presencial. Si tenían dudas podían haber votado en el Navarra Arena y se anulaba así el voto por correo.

Claro. Es así de simple. Además creo que se han anulado algunos votos. Pocos, es cierto, pero me han dicho que sí. Es algo increíble. Se difundió que habíamos engañado a alguien con los DNI. A mí me llamó mucha gente para decirme: “Si quieres el DNI te lo doy porque ya sé para qué lo vas a utilizar y tengo confianza en ti”.



Es cierto que, en un primer análisis, sorprende la diferencia de votos entre el puesto 33 y el 34.

Nosotros nos organizamos y hemos obtenido más votos que otros que también se movilizaron. Hay millares que han sacado 66 votos y nosotros 100. Sinceramente, nunca pensamos que podíamos llegar a este nivel, pero la gente ha respondido y ha acudido en masa a votar. Ha votado más gente que nunca.



Se han movilizado demasiado bien.

O quizá otros se han organizado peor. Nosotros hemos hecho el trabajo correcto. Sinceramente, no esperaba que hubiese esta avalancha en favor de la junta directiva. Creo que estamos bien considerados en el osasunismo.



Han salido elegidos empleados, familiares, la junta al completo...

Los directivos se presentaron la otra vez también. Unos salieron y otros no. El directivo es compromisario si es directivo, si deja de serlo también deja de estar en la Asamblea General. Me parece razonable que se presenten. En las otras elecciones también hubo empleados y no pasó absolutamente nada. Ahora se han presentado y han salido. Lógicamente si trabajas en un sitio es normal estar donde se toman las decisiones. Todo el mundo quisiera entrar en el Consejo de Administración de su empresa.



Ciertas empresas que, por cierto, también han sido elegidas.

Hay muchas empresas que son socios por dos razones. Una por colaborar con el club y otra porque de esa manera lo deducen en su balance y el empresario acude al fútbol. ¿Por qué no va a querar participar en la Asamblea General? Habría que quitar a las empresas su condición de socios y que fueran abonados, pero no tenemos esa figura.



En el sexto millar Lacturale fue segunda, pero también están Acunsa o Global Ases.

Hay muchas empresas grandes, pero lo normal son pequeñas. Ellas también se han movilizado porque querían estar como socios dentro del órgano soberano.



Una Asamblea General que ya controla absolutamente. Desde fuera se teme que se le de carta blanca para todo.

No creo que los compromisarios me pongan la alfombra roja porque hay personas de todo tipo. Hay gente que ha salido y, en su momento, fueron críticos con nosotros.



Pero la mayoría son afines a la junta directiva.

La gente cambia, piensa y evoluciona. Piensa que la gente puede ser afín o no. Todo dependerá de cómo actúe la junta directiva. Hay que dar a las personas un margen de confianza. Me llamó gente que estaba en la lista y les dije: “Yo no quiero una asamblea que me diga amén a todo. Quiero que me diga no, pero con argumentos. En la asamblea anterior tumbaron los presupuestos, pero porque no les gustaba. Fue una pataleta. Seguramente me habré equivocado en algunas cosas. No soy perfecto.



Hay socios que se han sorprendido por la cantidad de votos que han conseguido. ¿Cómo lo justifica?

Los que esperaban más votos era porque estaban en la lista. También puede ser que esas personas sean conocidas en el mundo de Osasuna o porque su nombre simplemente estaba colocado más arriba en el papeleta.



Conocidos los resultados y la polémica suscitada. ¿Cambiaría algo a posteriori?

No se podía hacer de otra manera. Ha habido un porcentaje muy amplio de los votos que han conseguido los propios compromisarios. Cada uno se ha movido para sumar votos. ¿Qué voy a cambiar? Simplemente que hemos tenido más éxito del que pensábamos.



¿Teme pagar un peaje por un proceso electoral dudoso?

Repito. El proceso electoral no ha sido dudoso. Fue el mismo que hace cuatro años. ¿Por qué ahora es dudoso y hace cuatro años era muy bueno? Es el mismo. No se ha cambiado. No puedo admitir bajo ningún concepto el que digan que el proceso ha sido dudoso. En su momento se habló de cambiarlo y nadie dijo nada.



Algunos sectores del osasunismo van más allá y piden su dimisión.

¿Por qué voy a dimitir? ¿Qué he hecho mal? No he hecho nada como para dimitir. Yo termino mi mandato el 17 de noviembre de 2021, no puedo dimitir a un año vista. El presidente no tiene ninguna intención de hacerlo, lo que no sé es si me presentaré.



Entonces ha cambiado de idea.

Ni se me han quitado las ganas, ni se me han dejado de quitar. Lo único seguro es que no voy a dimitir porque eso sería admitir que he hecho algo ilegal. No lo consiento.

