Las redes claman contra los resultados de la Asamblea de Compromisario de Osasuna

Actualizada 07/12/2020 a las 12:50

Las redes sociales son un clamor tras los resultados de las elecciones a socios compromisarios en Osasuna. Diferentes voces y sectores del osasunismo se cuestionan la legitimidad de un proceso electoral que no ha dejado satisfecho a nadie y cuyas conclusiones son claras. Incluso personas que han sido elegidas se sorprenden por la cantidad de votos que han recibido y piden explicaciones al club. Una entidad que controlará la práctica totalidad de la Asamblea General al encontrar numerosos apoyos entre los 2.453 votantes.

De entre los socios compromisarios han salido empleados de Osasuna, familiares o empresas patrocinadoras. Pero también personas designadas de antemano y afines a la junta directiva para evitar que, como ocurrió en 2016, otras corrientes tuvieran representación en la Asamblea General. En un primer análisis sorprende la diferencia entre el puesto 33 (entraban los 33 primeros de cada unos de los 12 millares) con el puesto 34 y siguientes.

Muchos socios denuncian incluso manipulaciones o movimientos extraños durante el proceso electoral (fotocopias DNI, incumplimiento de la LPPD, llamadas). Los aficionados aseguran que la junta directiva puede tener acceso a los nombres de todos los socios y contactar con ellos para asegurar su voto. Se tilda, por tanto, la elección de compromisarios como "pucherazo" o "amaño" y algunos, como muestra de su enfado, dudan si renovarán el carnet de abonado la próxima temporada. Mientras tanto, el club mantiene el silencio.

No entiendo como he logrado esos 105 votos.



Sí, me moví por redes y conocidxs, pero, ni en broma iba sacar tantos votos ya que no he dado mi DNI ni nada.



Pienso igual que @ivangaldeanoi en este hilo: https://t.co/zPbwnrlhco



Explicaciones @CAOsasuna? https://t.co/xk0iu5DE5G — Ángela (@angela_andueza) December 6, 2020

Urge que @CAOsasuna dé explicaciones de las elecciones de hoy. Lo digo yo, que he sido elegido por el millar 12, con 101 votos. Me ha extrañado pero he pensado que era una cantidad de votos normal (nunca me había presentado). Sin embargo he visto que el 34.º tiene menos de 50 ... — Iván (@ivangaldeanoi) December 6, 2020

Esta mañana he ido a votar con un amigo que se presentaba a socio compromisario en el millar 9. Me ha comentado que la directiva ha puesto a 33 en cada millar que iban a salir y me ha enseñado la foto de los que le habian comentado que iban a salir en el millar 9. Adjunto fotos pic.twitter.com/zMFwi6rxgP — Fernando Munarriz (@FMuna14) December 6, 2020

No me ha gustado la forma de actuar de la JD

cierto abuso de poder, prepotencia y chulería que desde hace días se estaba viendo por Pamplona. Pero tampoco, NADA DE NADA, la dejadez de nuestros socios hacia, en teoría,algo que quieres!

Tenemos lo que nos merecemos!

Aúpa Osasuna!!! — Angel Etxeberria (@desdelsadar) December 7, 2020

Son más de 300 socios en las listas, muchos, eh. Bastantes cómplices de esta maniobra. Otros, que no tienen culpa, de relleno para bloquear la entrada de los que no interesan.

Sabiendo esto pueden cumplir con su función de control o renunciar y que entre el siguiente en votos — Patxi Pañal (@patatas_freitas) December 7, 2020

Te puede interesar