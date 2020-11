Damià desgrana las claves del Barcelona-Osasuna y las sensaciones rojillas tras la derrota

Actualizada 30/11/2020 a las 06:00

Damià Abella sigue muy vinculado al mundo del fútbol, a pesar de colgar las botas en verano de 2016. Tiene el título de entrenador profesional y coordina las selecciones del fútbol base en la Federación Catalana de Fútbol (FCF). Su experiencia como jugador la aplica ahora fuera del terreno de juego en Barça TV, donde analiza los partidos del club azulgrana desde una visión más táctica. Este domingo fue un encuentro especial para él.



El sistema de Osasuna. “La mayoría de los equipos que se enfrentan al Barça modifican sus propuestas. Los rojillos también lo han hecho, por lo menos en estructura. No tanto en idea defensiva, pero sí ofensiva. Para entender la propuesta de Arrasate voy a comentar el planteamiento que hizo el Alavés frente al Barça. Parecía un 4-4-2, pero Edgar se metió en la línea defensiva para hacer de quinto defensor y estar pendiente de Jordi Alba. Le funcionó bien a Pablo Machín y las propuestas son relativamente parecidas. Arrasate habrá pensado que también le podía funcionar. Osasuna ha sido identificable a nivel defensivo, en cuanto a presiones altas (así han llegado sus mejores ocasiones), pero ofensivamente no tanto. Ha condicionado la lesión de Jony”.



La lesión de Jony. “Ha sacudido el planteamiento inicial. Estos contratiempos influyen bastante. Jony genera muchísimo, más allá de lo que pueda contagiar a sus compañeros. Es un jugador que genera por sí solo. Los futbolistas saben que, cuando él tiene el balón, lo normal es que salga airoso de la presión y sus centros sean peligrosos. Así le puso un balón a Budimir”.

La defensa rojilla. “El Barça ha sido capaz de superar la presión alta de Osasuna y, tras esto, ha podido generar directamente ocasiones o llevar a Osasuna a replegar. Han tratado de hacer el repliegue lo más alto posible pero, a espaldas, los movimientos de Braithwaite han generado ocasiones claras. El delantero ha atacado el primer palo y ha sabido arrastrar a los defensores rojillos para crear situaciones limpias como el gol de Griezmann. También el lanzamiento de Coutinho, sin oposición, que saca Unai García. Esas situaciones han llegado de un movimiento de arrastre de Braithwaite”.



Braithwaite. “Ha dado al Barça más sin balón, que con balón. Eso ha hecho que Griezmann luzca más que otros días o Messi, a pesar de no estar en su máximo nivel, ha estado bien, al igual que Jordi Alba. Cuando tienes esa avalancha ofensiva es difícil de contrarrestarla”.



¿Ha competido Osasuna? “En los primeros diez minutos de la segunda parte se han puesto más agresivos. El mensaje era el de ir más arriba. Ahí ha estado dubitativo el Barça. Si Osasuna hubiera logrado meter un gol, creo que se hubiera enganchado al partido. En el análisis también hay que tener en cuenta las tendencias emocionales. Después ha llegado el gol anulado de Dembélé, la lesión de Lenglet y se ha reestructurado el equipo azulgrana. Ahí Osasuna ya estaba fuera del partido, a pesar del poste de Roberto Torres. Ha habido una parte del juego donde los rojillos no han sido tan identificables como otros días”.



Ataques por banda izquierda. “Osasuna habitualmente hace muy bien lo que se dice el lado pasivo-lado activo. Es decir, apretar donde está el balón y olvidarse del lado alejado. Acumulas más piezas cerca del balón. A los rivales les cuesta salir, pero el Barça lo ha hecho de forma asociativa o directa, con cambios de orientación. Ahí Osasuna se ha visto superado, en una situación que suele ser su punto fuerte. Han sufrido”.

El Barça, de notable. “Quiza ha sido el segundo mejor partido del conjunto azulgrana en toda la temporada. En Turín, en Champions, fue su encuentro más completo. Estuvieron mejor ante un rival de más entidad que Osasuna”.



El once titular azulgrana. “Me esperaba este once. La única duda era Pedri, Coutinho y Aleñá, que iban a pelear por dos posiciones. Pedri no es pivote, no es su posición, pero creo que ahí va a jugar muchos partidos. A Koeman le encanta y él entiende muy bien el juego. Aleñá también va a salir fortalecido después de su partido en Kiev. Creo que ganará peso tanto en minutos como en juego”.