Osasuna realiza una sesión técnica en la segunda cita semanal

La plantilla del C.A. Osasuna ha vuelto a ejercitarse en las instalaciones de Tajonar este miércoles, 11 de noviembre, con vistas a seguir preparando el choque liguero del viernes 20 de noviembre contra el Huesca, en el estadio de El Sadar a partir de las 21.00 horas. El entrenamiento ha sido el segundo de una semana en la que los rojillos no disputarán partido de LaLiga Santander debido a los compromisos de las selecciones. Los jugadores han completado una sesión que ha contado con ejercicios de técnica, posesión y fútbol.

En la cita no han participado Moncayola ni Budimir, concentrados con la selección española sub 21 y la absoluta de Croacia respectivamente. Tampoco Sergio Herrera debido a unas molestias digestivas. Por su parte, Lucas Torró no se ha ejercitado con el grupo por una contractura en el gemelo externo de la pierna izquierda, mientras que Juan Cruz no ha participado con el grupo a causa de una contusión en el primer dedo del pie derecho.

Por su parte, Darko y Brandon se han entrenado de manera parcial con el resto de sus compañeros. Además, Juan Pérez, Calleri, Aridane y Chimy Ávila han proseguido con sus respectivos procesos de recuperación de sus lesiones.

Mañana, el primer equipo rojillo volverá a ejercitarse en las instalaciones de Tajonar a partir de las 10:00 horas para proseguir con la preparación del choque que dentro de nueve días disputará frente a la S. D. Huesca.

