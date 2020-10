La picota: puntuación de los jugadores de Osasuna contra el Eibar

Actualizada 19/10/2020 a las 06:00

Sergio Herrera 2

Realizó buenas paradas ante los intentos del Eibar y ofreció seguridad en cada balón aéreo, salvo en uno en el dudó en la salida. Concentrado. De nuevo, portería a cero.

Roncaglia 2

Muy buena versión. Se dedicó a tapar el lateral derecho con gran oficio y sin fisuras. No tuvo errores, guardó bien su espalda y dio empaque a la zaga.

Aridane 2

Partido serio. Volvió a gran nivel después de su lesión. No se complicó, ganó duelos y formó una gran pareja con David García, como es habitual. No pasó apuros.

David García 2

Se impuso en la complicada pelea aérea de Ipurua y firmó un encuentro notable. A punto estuvo de redondearlo con un cabezazo que se marchó fuera por poco.

Iñigo Pérez 2

El lateral izquierdo no es su posición natural, pero su inteligencia le hace cumplir en defensa y dar buena salida de balón. Incluso ganó la línea de fondo. Una garantía.

Oier 2

El capitán tuvo un peso importante para ganar balones en el centro del campo. Menos protagonista con la pelota, pero decisivo en el trabajo de orden y presión.

Moncayola 1

No tuvo su día. Acabó expulsado por un agarrón a destiempo. Antes, no había terminado de cogerle el pulso al encuentro. No se le vio cómodo en Ipurua.



Rubén García 1

Osasuna echó en falta su clarividencia habitual. Más allá de un taconazo al espacio y destellos, el valenciano estuvo lejos de su mejor versión. Intermitente.



Kike Barja 1

De más a menos. Un filón por la banda izquierda, donde sirvió de forma magistral a Enric Gallego, pero menos activo cuando pasó a jugar a la banda derecha.



Calleri 2

Gran media hora del delantero, que se tuvo que marchar lesionado. Tuvo gran movilidad. Disparó cruzado y tuvo un mano a mano aunque estaba en fuera de juego.



Enric Gallego 1

Trabajo deslucido el que tuvo que hacer el atacante. Rozó el gol de cabeza. Se zafó con los centrales, jugó de espaldas y dio presencia con sus disputas por alto.



SUPLENTES

Jony (2) Gran actuación, con asistencias destacadas y una velocidad endiablada.

Nacho Vidal (1) El equipo ganó en profundidad y aportó frescura.

Adrián (1) Entró casi sin tiempo pero se asoció con criterio.