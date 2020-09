Bordalás: "Era vital ganar, vernos en la zona baja no hubiera sido bueno"

Actualizada 19/09/2020 a las 22:02

José Bordalás, entrenador del Getafe, declaró que la victoria frente a Osasuna era "vital" porque de no haberla conseguido, al tener un partido menos que el resto, verse en la zona baja de la clasificación "no hubiera sido bueno anímicamente".

El Getafe se impuso a Osasuna con un gol de Jaime Mata a los 55 minutos en un duelo trabado y sin ocasiones.

"Después de no jugar la primera jornada era vital conseguir una victoria. De no haberlo hecho te ves inmerso en la zona baja y no hubiera sido bueno anímicamente", dijo Bordalás, en conferencia de prensa.

El técnico del equipo madrileño reconoció que esperaba "un partido complicado, difícil, como los dos choques de la temporada pasada".

"Tuvimos la suerte del acierto de Jaime Mata y nos llevamos el partido. El primer tiempo fue trabado, pero en el segundo descaradamente fuimos a por la victoria. Son tres puntos difíciles ante un equipo que venía de ganar en Cádiz, con la moral alta, y estamos muy contentos", destacó.

"Salvo en dos ocasiones, en dos errores, el equipo ha estado bien. No tenia ningún problema a nivel defensivo y por eso no quería tocar nada para que se resintiese, así que de ahí los cambios", comentó.

Bordalás volvió a señalar que se siente molesto "cuando se habla de que el fútbol del Getafe es bronco, de poco juego y con parones".

"Estamos viendo que una inmensa mayoría de partidos transcurren de la misma manera. Vemos que ganar un partido es tremendamente complicado, la igualdad es notable, patente y cuesta mucho sacar los partidos adelante. Los jugadores están fuertes, a nivel defensivo es difícil dar tres pases, pero es el fútbol actual", afirmó.

Sobre su relación con el técnico de Osasuna, Jagoba Arrasate, al que criticó la pasada campaña tras el partido de la primera vuelta, Bordalás fue tajante.

"No hay ninguna polémica. Es una magnífica persona y un magnífico entrenador. En el fútbol se vive todo con pasión, cada uno defiende lo suyo y yo defiendo al Getafe y es lo que haré. La relación con los entrenadores es buena", aseguró.

Bordalás destacó la actuación del colombiano 'Cucho' Hernández, que debutó en partido oficial con el Getafe.

"Me ha gustado. Lo conocíamos desde que llegó. Siempre me ha gustado. Hemos tenido la posibilidad de incorporarle, ha hecho un gran trabajo, no ha tenido casi ocasiones de gol, pero ha trabajado mucho por el equipo. Nos puede dar muchísimo", concluyó.

