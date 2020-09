Arrasate: "En una jugada desgraciada se llevó el partido el Getafe"

Actualizada 19/09/2020 a las 21:33

Jagoba Arrasate, entrenador de Osasuna, reconoció que "la sensación no es buena cuando pierdes" y aseguró que el Getafe "se llevó el partido en una jugada desgraciada" en la segunda parte que culminó Jaime Mata.



"La sensación no es buena cuando pierdes, pero el equipo, en la segunda parte, ha estado mejor que en la primera. En una jugada desgraciada se han puesto por delante, se llevaron el partido, y solo al final, con los cambios y la entrada de Lucas Torró, que teníamos que haberle sacado antes, tuvimos alguna opción para empatar", dijo Arrasate, en conferencia de prensa.



El técnico de Osasuna fue crítico con el juego de su equipo y reconoció que en la segunda parte no le gustó lo que vio sobre el césped.



"El Getafe es un equipo que se defiende bien, que presiona, y no me ha gustado el inicio del segundo tiempo. Ha habido minutos en los que no hemos estado bien. El aspecto ofensivo no se ha impuesto al defensivo, aunque hemos hecho daño con el juego directo", confesó.



"Tenemos que mejorar, el otro día hicimos dos goles pero pocas ocasiones, pero creo que las nuevas piezas que tenemos para el ataque nos ayudarán", concluyó.

