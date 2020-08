Mikel Merino: “Osasuna me ha ayudado a ser quien soy ahora”

Actualizada 26/08/2020 a las 06:00

Vestuario de Zubieta. 20 de agosto. Final del entrenamiento de la Real Sociedad. Mikel Merino acude rápido a buscar su móvil. No lo encuentra. Dos compañeros le dicen: “¡Enhorabuena!”. Él les responde: “No me lo creo, voy a buscar mi móvil y si es verdad, vuelvo a daros un abrazo”. Y era verdad. En su teléfono se acumulaban los mensajes de felicitación. Luis Enrique acababa de dar la selección para los dos próximos partidos de la Liga de las Naciones y, efectivamente, el navarro estaba en ella.



Su excepcional trabajo en la Real Sociedad, equipo que lo designó MVP de la temporada pasada, ha encontrado ese merecido premio que perseguía el centrocampista desde niño. Presente en la selección en todas las categorías inferiores, ya ha dado el penúltimo paso. Sólo le falta debutar ante Alemania (3 de septiembre) o Ucrania (6) para ser internacional absoluto, el navarro número 30 en conseguirlo. Mikel Merino Zazón (Pamplona, 22-6-96) atendía ayer desde Zubieta a Diario de Navarra con una felicidad difícil de ocultar. A sus 24 años, cada paso que ha dado en su carrera le ha hecho crecer. Se le nota maduro, sereno, ambicioso y, sobre todo, agradecido.





Llegar a la selección absoluta es el colofón de un año inolvidable.

Sí. Ha sido un año muy bueno para mí en lo personal y en lo colectivo. Me han salido muy bien las cosas. Los compañeros me han ayudado muchísimo. Esto ha terminado en forma de regalo de renovación con la Real Sociedad -hasta 2025- y con la convocatoria de la selección.



¿Se esperaba esa llamada?

Sabía que estaba en la pre-lista. Nadie me avisó de que iba a ir convocado pero tenía una pequeña intuición. Terminé la temporada bien. Me veía capaz de ir, por la confianza y el nivel que tenía. Así que cuando me enteré cuando daba la lista Luis Enrique estaba pendiente.



¿Y cómo reaccionó al enterarse?

Me pilló entrenando cuando sacó la lista. Volví al vestuario y lo primero que hice es ir a la taquilla a por el móvil para ver si había noticia. No estaba ahí, me lo había dejado en otro lado. Dos compañeros que habían llegado antes al vestuario me dieron la enhorabuena porque estaba en la selección.Pero no me lo creía porque hay algún bromista. Así que les dije que iba a por el móvil y si era verdad les daba el abrazo, pero no entonces. Fui a por el móvil y tenía tropecientos mensajes de la familia y los amigos, menciones en Twitter... Entonces me di cuenta de que era verdad y me puse muy contento.



Su familia (su padre, Miguel, su madre, Maite, y sus dos hermanos) vive su carrera con pasión. ¿Cómo fue esa primera conversación?

Primero me mandaron mensajes de cariño y se alegraban mucho por mí. En cuanto pude, me marché a Pamplona y estuve con ellos. Hubo muchos abrazos, muchas sonrisas y estaban muy contentos. Cuando un ser querido hace algo con lo que se siente muy feliz tú te sientes más feliz todavía. Ellos saben lo importante que era para mí llegar a la selección absoluta. Incluso mi hermano mediano, que no sabe ni si un balón es redondo, estaba súper feliz por mí.



Acude a una convocatoria con muchos cambios, pero una gran competencia y nivel.

Luis Enrique ha llevado a los mejores, hay jugadores del Real Madrid, del Barça... Le ha dado igual que hubiera gente de vacaciones. Todos los que lleva son jugadores de una calidad increíble. Poder compartir vestuario con jugadores como Thiago, Busquets, Fabián... es una alegría enorme y significa que estoy cerca de ellos. Cuando vaya allí intentaré aprender lo que pueda de ellos y coger todos los truquitos que pueda. Son gente que ha ganado Mundiales, Eurocopas, Champions... y los respetas por todo lo que han conseguido y lo buenos que son en lo que a ti te apasiona. Lo único que te queda es absorber de ellos y llevarlo en tu mochila para luego usarlo.



Es el navarro número 30 en ir a la absoluta. ¿Qué significa?

Es un orgullo absoluto verte que estás en un grupo tan selecto de jugadores. Es una gozada. Para mí era un sueño increíble y viéndolo ahora con perspectiva más. pero esto no para aquí, soy ambicioso y voy allí a por todas.



Qué gran elección marcharse a la Real Sociedad...

Durante mi carrera he dado los pasos correctos, porque cada paso que he dado me ha enseñado y he crecido como futbolista. Tenía muy claro a la hora de volver a casa era intentar tener un entorno en el que me encontrara a gusto y no meterme presión para hacer las cosas rápido. En la Real vi un club muy familiar, muy parecido a Osasuna en los valores, en el entorno y en la forma de hacer las cosas. Y, sobre todo, que iba a tener cerca a mis seres queridos. Eso, sumado a lo deportivo, ya que había coincidido en las selecciones con Oyarzabal o Zubeldia, me hizo ver que era una decisión correcta y que, aunque el primer o segundo año no fuera bien, todo iba a caer por su propio peso. El tiempo me dio la razón, y estoy muy contento de estar aquí.



Pocos futbolistas dan la importancia que está otorgando al entorno, a sentirse bien, por encima de otros aspectos.

Hay momentos para todo. Cuando me fui a Dortmund, era el momento para dar un paso alto, porque me veía que podía subir el nivel. Cuando decides ir a la Real, analizas cómo estás y qué necesitas como persona y como jugador. Sabía que en ese momento iba a primar estar en un buen entorno. Por suerte, la Real apostó fuerte por mí y me demostró que me quería.



¿En qué son similares Osasuna y Real Sociedad?

Es un club que utiliza muy bien la cantera. La gente de la casa llega al primer equipo y es humilde, trabajadora, que sabe lo que cuesta llegar a lo más alto y mantenerse. Eso pasa tanto en Zubieta como en Tajonar. Para mí, llegar a un entorno muy parecido a donde me he criado hace que me sienta uno más. Es ideal, para mí, para mi familia, para mis seres queridos, la ciudad, el club, y todo lo que rodea a San Sebastián.



¿Cómo es su vida allí? ¿Viene mucho a Pamplona?

Es una vida súper tranquila. Es un lugar muy bonito para vivir, el centro está muy bien, tiene unas vistas increíbles. Pero soy muy familiar. Mis padres, cuando se podía, iban a verme a los partidos. Cuando voy a Pamplona estoy con mi familia y mis amigos, y cuando estoy aquí, me gusta hacer planes solo,con mi novia cuando viene a verme, o con mis amigos. Estoy entretenido siempre, porque algo que tengo ahora y antes no tenía es la posibilidad de tener cerca a mis seres queridos, y eso en el día a día es muy importante.



Miguel Merino, su padre, gran ex jugador de Osasuna y ahora técnico en la Federación Navarra, ¿cómo ha reaccionado?

Está muy contento por ver los pasos que estoy dando en el mundo del fútbol y poder estar a mi lado ayudándome, hablando, comentando partidos... Para mí es muy importante. Mis padres son mis referencias y cuando estás en este mundo es muy importante tener a alguien de confianza cerca. Por suerte, yo ahora los tengo a una horita en coche y eso me da la vida.



La temporada ha sido extraña, con ese parón por el coronavirus. ¿Dónde le pilló?

En Donosti. No se sabía cómo iban a avanzar las cosas, si se iba a entrenar, si se iba a alargar. Cuando se cerró todo, estaba aquí, y me pilló con mi novia, en el piso. Hicimos vida de encerrados como todo el mundo, viendo muchas pelis y muchas series, alternando con los ejercicios y los entrenamientos que nos mandaban desde Zubieta. Y he hecho un máster de cocina, como no se podía comer fuera hubo que sacar la sartén a pasear -bromea-.



¿Y qué se le da mejor como cocinero?

Bizcochos, canelones, cosas un poco más elaboradas que un simple arroz o macarrones.



¿Cree que influyó el parón en que la Real tuviera un pequeño bache, se le escapara la Champions y tuviera que luchar hasta el final por ese premio europeo?

Estábamos en un gran momento. Mi sensación es la de que íbamos con el piloto automático y que los jugadores sabíamos qué hacer y qué iba a hacer el compañero. El parón nos fastidió un poco. Teníamos confianza de coger ese nivel de nuevo, pero el fútbol es muy distinto cuando no hay afición, entran en juego otras cosas y al inicio de la reanudación no estuvimos muy finos. Nos costó un poco, pero me quedo con lo positivo, y después de 5 o 6 partidos en los que el equipo no estuvo bien o no ganaba, nunca bajamos los brazos y nos íbamos a casa orgullosos de haberlo dado todo.



Esa última jornada fue de infarto.

Fue de locos porque no sabíamos qué estaba pasando en otros partidos. El nuestro tampoco iba bien, porque íbamos perdiendo 1-0 y estábamos fuera. Pero cuando conseguimos empatar en el 86 fue un subidón. Estábamos dentro, pero todavía quedaba por verse si era fcon previa o sin previa, que es un gran paso. Estábamos todos escuchando la radio desde el móvil en el centro del campo todos juntos. Cuando ganó el Levante, todos nos pusimos a celebrarlo. Han sido mucho tiempo, muchos partidos, mucho sufrimiento, se ha hecho muy largo y te llevas un premio que te produce una alegría absoluta.



¿Ha recibido mensajes de sus ex compañeros rojillos?

Sí, mucha gente de Pamplona me ha mandado mensajes, tanto amigos como aficionados por redes sociales, ex compañeros de Osasuna, ex entrenadores o gente del staff, como médicos o fisios. Estuve desde los 10 años en Tajonar e hice muchas amistades. Lo que les respondía es que lo que soy ahora también es en parte por su trabajo. Todo lo que he ido aprendiendo de cada uno me sirve ahora para estar en la selección. Creo que para ellos es un orgullo que un chico de la casa esté en la selección y para mí también que se acuerden de mí.



¿Qué lugar ocupa Osasuna en haber conseguido todo esto?

Un lugar primordial. Si hay un momento clave en la carrera de una persona son sus primeros pasos, y en mi caso fueron muy importantes. Y estar en Osasuna me ayudó a ser el jugador y la persona que soy ahora. Sin eso, no sería el jugador que soy. Osasuna va a ser siempre importantísimo por el tiempo que pasé allí. Soy rojillo. Mis primeros pasos fueron allí y aprendí mucho.

“Desde el primer día que vino Monreal me puse muy feliz”



En la Real hay un buen número de navarros, cuatro en el primer equipo y bastantes más en la base. Mikel, que fichó por la Real en 2018 procedente del Newcastle, destaca la figura de Nacho Monreal en su primera temporada como realista.



“Desde el primer día que vino me puse muy feliz, porque había coincidido con él un par de veces en previa de Champions, en los Arsenal-Tottenham. Cuando él estaba en Osasuna, yo era muy pequeño. Mi padre lo tuvo de entrenador y cuando coincidimos de vacaciones, los dos estábamos con un balón. La siguiente vez que coincidimos él estaba en la absoluta y yo en la sub-21. La siguiente vez fue en la Premier. Siempre que estuve con él, que no me conocía y no tenía por qué interesarse, estuvo encantador, ofreciéndome a ir a sitios, que fuera a Londres cuando quisiera... Cuando sabes que un jugador y una persona así viene a tu equipo, superfeliz. Desde el primer día que vino, a todo el mundo le cayó espectacular. Siempre está con buena cara. Es lo que tenemos los navarros, que nos quiere todo el mundo”, dice sonriente Mikel.



Y es que además de Monreal, Álex Remiro, Aihen Muñoz y el propio Mikel, los navarros copan buena parte de la Real. “Hay un montón de navarros en la cantera y en el cuerpo técnico también, un fisio (Alain Sola), la dietista (Virginia Santesteban)... Nos tenemos un cariño especial, y eso ayuda un poco más”, reconoce el nuevo internacional absoluto.

LAS CIFRAS



42

Partidos ha disputado entre Liga y Copa la temporada 19-20



6

Goles anotó Mikel durante el pasado curso, 5 de ellos en Liga