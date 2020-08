Osasuna asciende 30 puestos en transparencia

Actualizada 11/08/2020 a las 06:00

Osasuna notificó ayer que, tras el último examen de Transparencia Internacional de España, la entidad había subido 30 puestos en la clasificación después de lograr la máxima puntuación. La entidad rojilla ha obtenido 100 puntos y encabeza el ranking junto a 18 equipos más del fútbol profesional.



Transparencia Internacional (IT) es una organización no gubernamental a escala universal dedicada a combatir la corrupción, congregando a la sociedad civil, sector privado y los gobiernos en una amplia coalición global. Este organismo ya evaluó también a Osasuna en 2015 y 2016, que fue la última ocasión en la que los clubes de LaLiga se sometieron a un examen de este tipo. Desde hace más de medio año, IT ha sometido a una nueva evaluación a todos los clubes y los resultados se han hecho públicos esta mañana.



46,7 PUNTOS EN 2016



En 2015 Osasuna obtuvo 52,5 puntos sobre un total de 100, una puntuación que un año después, en 2016, descendió hasta los 46,7 puntos, situando a la entidad rojilla en el puesto 31 de los 42 clubes de LaLiga Santander y LaLiga Smartbank evaluados. IT ha evaluado a los clubes en cinco grandes áreas: Información sobre el club de fútbol; Relaciones con los socios, aficionados y público en general; Transparencia económico-financiera; Transparencia en las contrataciones y suministros; y, finalmente, Indicadores de la Ley de Transparencia.