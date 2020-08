Osasuna, cinco equipos más y una decisión para el 'Cucho' Hernández

Actualizada 07/08/2020 a las 18:23

Deshojando la margarita durante las vacaciones y sopesando con cuál de las "novias" que le están surgiendo se va a quedar. Así parece pasar las horas Juan Camilo Hernández, 'Cucho', delantero que esta pasada campaña ha militado en las filas del RCD Mallorca, equipo con el que no pudo evitar el descenso pero en el que cuajó buenos encuentros, especialmente tras el retorno por la pandemia del coronavirus.

Pese a no lograr el objetivo, el papel del atacante cafetero no pasó desapercibido y sus buenos guarismos han llamado la atención de varios equipos de LaLiga Santander, entre ellos el C.A. Osasuna. Y es que el jugador, propiedad del Watford inglés que este pasado mes descendió a la Championship (la equivalente Segunda División en Inglaterra) ha estado cedido en el conjunto balear la pasada campaña aunque entró en los planes del técnico la segunda mitad de temporada, debido a una lesión. Y en ese tiempo ha logrado anotar cinco tantos. El descenso del conjunto inglés, en el que también milita Pervis Estupiñán, obligará al club a desprenderse de varios futbolistas para adaptarse a la nueva categoría, si bien las negociaciones no se prevé que sean a la baja.

⚽ @cucho1099 habló de su futuro luego del descenso de su equipo en España.https://t.co/Lucn7wnM9z — Caracol Deportes (@CaracolDeportes) August 7, 2020

El 'Cucho' reconocía al programa El Alargue de Radio Caracol este viernes, 7 de agosto, que su futuro inmediato probablemente esté en España. "Estoy feliz porque mi trabajo en Mallorca se ha visto y que varios equipos de la Liga española quieran tenerme es motivo de orgullo", reconocía el goleador colombiano. Una frase que no ha pasado desapercibida ya que son varios los equipos españoles que se quieren hacer con los servicios del futbolista quien, curiosamente en temporadas anteriores y en las filas del Huesca, ya coincidió en el vestuario con dos de los goleadores del conjunto rojillo, 'Chimy' Ávila y Enric Gallego. ¿Será una señal? En breve comunicará su futuro ya que la intención del 'Cucho' es hacer la pretemporada con su nuevo equipo. Y para seguir aclarando el panorama, en los próximos días seguramente dará a conocer la decisión del equipo elegido, a puertas de una semana en la que, curiosamente, Osasuna comienza a preparar la próxima temporada con el regreso al trabajo el jueves 13 de agosto. ¿Casualidad?

DE VACACIONES Y A LA ESPERA

El delantero colombiano respondía a la entrevista de Radio Caracol desde Mallorca, donde se encuentra de vacaciones y a la espera de anunciar su decisión. "Ahora estoy aquí, en Mallorca, con mi familia tranquilo, descansando y esperando un poco qué viene para mí", reconocía antes de hablar de los meses duros pasados con la pandemia del coronavirus. "En salud, gracias a Dios, todo muy bien. Afortunadamente aquí en Mallorca, en la ciudad, tuvo muy suave la situación del virus. Por ese lado muy tranquilo, obviamente agradecidos con la Liga porque el fútbol fue como un respiro para nostros ya que volvimos en los momentos jodidos".

El balance de la temporada defendiendo la camiseta del Mallorca lo hace en clave positiva, pese a no lograr el gran objetivo de la permanencia. "Me sentí muy bien en esta ciudad, la gente te apoya sí o sí, en las malas, en las buenas, y me senti muy satisfecho por el trabajo y lo que entregué al club. No estuve casi ni la mitad de la temporada, llegué con lesión y tardé un poquito en demostrar lo que podía dar, pero en los últimos partidos la gente vio las ganas y el interés que tenía por mantener al equipo en Primera", aseguraba Hernández.

Un delantero que, a sus 21 años lleva anotados 25 goles en su corta carrera deportiva y tiene un futuro muy prometedor. Aplaudía el detalle cuando se le recordaban las cifras que lleva. "Te agradezco que lo valores, ahora la gente no ve esas cosas. Venir tan joven a Europa y asentarme poco a poco es difícil por la calidad y el nivel que hay aquí, en España, una de las mejores ligas del Mundo. La idea es seguir demostrando y marcando, mejorando estadísticas aquí, ir paso a paso, sin prisas".

LA DUPLA CON KUBO

La relación y el buen entendimiento de 'Cucho' con el japonés Takefusa Kubo también saltó a la palestra. Osasuna intentó la cesión del futbolista nipón del Real Madrid para la temporada del Centenario, una guinda que hubiese supuesto un espaldarazo para la dirección deportiva del club rojillo, pero el mayor potencial económico de otros clubes de LaLiga echó para atrás lo que era un sueño casi imposible para la entidad navarra. Entre el japonés y el colombiano se pudieron ver buenos momentos de fútbol en el equipo de Vicente Moreno.

"Desde el principio tuve ilusión de actuar con Kubo, es increíble, con su cabeza amueblada. Demostramos los dos que se pueden hacer buenas cosas, quisimos hasta el último minuto lograr el objetivo pero bueno... Para el recuerdo de la gente queda una bonita dupla y que pusimos un poquito más por lograr la permanencia". Palabras de elogio para la estrella nipona antes de entrar en la pregunta del millón, en la que da la clave de su objetivo a corto plazo. ¿Te quedarás en España? Y responde tajante. "Sí, claramente. La idea es quedarme aquí en España, estamos mirando varias opciones, gracias a Dios las hay, estamos tomando con calma, No es cien por cien seguro que siga aquí, todo puede pasar en un mercado de fichajes, estamos esperando. Obviamente prefiero hacer la pretemporada aquí, en España, así que cuando antes tomemos la decisión, mejor", reconocía el cafetero.

Y es que hasta seis equipos de LaLiga pelean por hacerse con los servicios del prometedor futbolista, entre ellos Osasuna. Lo que le llena de orgullo por la satisfacción del deber cumplido en su trabajo anterior y, de paso, le permite tener la posibilidad de elegir entre varias opciones. "Puedo elegir, eso es fruto del trabajo. No hay nada más satisfactorio que te quieran de esa manera pese a que hayas descendido. Si te quieren con ese interés es porque algo bueno has hecho. Como dije, trataremos de dar con una opción en la que pueda demostrar muchas cosas, que pueda jugar. Veremos qué pasa", reconocía sin querer dar nombres ni equipos.

POLIVALENTE SOBRE EL CÉSPED

El'Cucho' ha jugado este año en dos posiciones, bien de extremo izquierdo para asistir a sus compañeros de ataque o bien de goleador, en la posición del 9. Él se define como un todoterreno que se ha desenvuelto bien en ambas posiciones, e incluso por detrás de la delantera, de enganche y libre de marca tal y como comenzó en sus inicios. "Me siento un jugador polivalente, me tocó jugar muchísimos partidos de extremo en Mallorca y me sentí cómodo, a la hora de jugar la pelota y encarar estuve cómodo. Jugué también de delantero centro, de segundo... Creo que hice buen trabajo en todas las posiciones. Que me guste más una que otra da igual, lo que me gusta es jugar. Si juego, hasta de portero", reconocía el joven.

Hasta de 10, posición que dice llevar en el corazón ya que le permite habilitar a sus compañeros y filtrar muchos pases. "Con Pereira empecé de volante 10, detrás del delantero. Ya no se toma mucho ese papel, sino más bien se hace como mediapunta. Es uno de los sitios que más me atraen, sin marca y estar entre líneas". Táctica que no desconoce y de la que hace mención poco antes de dar la segunda campanada sobre su futuro. Y es que la mejor manera de cerrar una entrevista es aclarando dónde va a estar. "Esta semana misma tomaremos la decisión por el motivo de que ahora empieza la pretemporada y queremos estar dede el principio con el equipo. Con el Mallorca no pude hasta seis meses después. Es importante estar desde el primer día, por eso esta semana ya sabremos". ¿Será Pamplona la decisión del delantero?¿Volverá a verse las caras en el vestuario con el 'Chimy' y Enric Gallego? El folletín veraniego del mercado de fichajes está cerca de aclararse. Estaremos pendientes a los próximos capítulos...

