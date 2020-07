Actualizada 06/07/2020 a las 06:00

Sergio Herrera 1

El único disparo a puerta del Getafe fue un cabezazo forzado de Etxeita al borde del descanso. Seguro en el juego aéreo, pero cometió errores con los pies.



Roncaglia 1

Regresó a la titularidad tras seis jornadas. Ocupó el lateral derecho. No dio profundidad, pero se mantuvo férreo ante las incursiones de Cucurella. Acabó impreciso.



Aridane 3

Protagonizó un bonito duelo con el delantero Jaime Mata, a quien ganó por alto y no le dejó darse la vuelta. Vio amarilla en el 37 y supo aguantar con ese hándicap.



Raúl Navas 2

Regresó al once después de tres partidos ausente. Formó en el eje de la zaga junto con Aridane y cumplió a gran nivel. Bien posicionado y atento a las marcas.



Estupiñán 1

Tuvo menos protagonismo que en otros partidos, sobre todo, en ataque. El doble lateral que formó el Getafe con Damián y Nyom le mantuvo a ralla en defensa.



Oier 2

Completó una notable actuación en la lectura del partido y posicionamiento. El capitán se desenvuelve de maravilla en este tipo de partidos.

Darko 3

Ocupó una posición más adelantada a la que acostumbra por delante de Oier e Iñigo Pérez. Fue un todocaminos tanto en defensa como en ataque.



Kike Barja 1

Volvió al once. Empezó por derecha, pero se cambió a izquierda. A punto estuvo de marcar en dos acciones, sobre todo, en el segundo acto una llegada que tapó Soria.



Iñigo Pérez 2

Controló el centro del campo y ayudó en defensa. Fue quien monopolizó las jugadas a balón parado, pero no hubo rematador. Solidario y con visión de juego.



Adrián 1

Muy solo arriba y sin protagonismo, por el contexto del partido donde las defensas se impusieron a los ataques. Demostró su calidad y movilidad en tres cuartos.



Cardona 1

Se lesionó en el minuto 8, por un problema muscular en la parte posterior del muslo izquierdo. Comenzó muy activo en banda izquierda y con la progresión vista en Vitoria.



SUPLENTES

Arnaiz (2). Salió por el lesionado Cardona. Creó peligro por el perfil derecho.

Roberto Torres (1). Poco participativo.

Rubén García (1). Impreciso.

Nacho Vidal (1). Sustituyó a Roncaglia.

Fran Mérida (1). Sin tiempo.