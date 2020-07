Actualizada 03/07/2020 a las 06:00

Sergio Herrera 1

El Eibar apenas le puso en aprietos, salvo un cabezazo de Kike García que se topó con su pierna. Seguro por alto y atento en las salidas. Pudo ver la roja en el minuto 15.



Nacho Vidal 2

Repitió titularidad, al no tener recambio en el perfil derecho. Pudo anotar al borde del descanso con un disparo ajustado. Tuvo trabajo defensivo por su banda y subió mucho.



Aridane 3

El mejor defensor. Sólido, seguro con los pies y atento en las ayudas al lateral. Tanto Kike García como Charles habrán soñado con el central majorero. Inexpugnable.



David García 2

Cometió un grave error, en una cesión a Sergio Herrera, que pudo costar el tanto del Eibar. Salvo esta acción, demostró su poderío en las disputas aéreas.



Lato 2

Volvió a demostrar su crecimiento en banda izquierda, gracias a la confianza. Seguro en defensa y profundo en ataque. Sufrió un poco en los balones aéreos.



Oier 2

Regresó al once titular tras cumplir sanción ante el Leganés. Son el tipo de partidos que más disfruta el capitán. No será el más fuerte, pero sí el más listo en la colocación.



Moncayola 2

Fue el fiel escudero de Oier en el centro del campo. Abarcó mucho campo y presionó al rival. Solidario en defensa y peligroso en zonas de ataque.



Roberto Torres 2

El 0-2 se inició con un tremendo cambio de juego del navarro. El resto del encuentro se le vio más apagado y poco participativo. Mucho apoyo defensivo a N. Vidal.



Rubén García 3

Determinante. El mejor, más allá de sus dos golazos. Brilló como el curso pasado en Segunda. Generó mucho peligro y ningún jugador rival pudo detenerle.



Arnaiz 2

Uno de sus mejores partidos desde que está en Osasuna. Se entendió bien con Gallego y ocupó los espacios. Demostró su movilidad y rapidez. Participativo y ágil con balón.



Enric Gallego 2

Sigue con en progresión ascendente. Se retiró con molestias tras 53 minutos de lucha y brega. Ofreció pausa y apoyó a sus compañeros. Buen partido de espaldas.

SUPLENTES

Cardona (2). Salió con muchas ganas. Ofreció lucha en defensa y variantes en ataque.

Kike Barja (-). Jugó 10 minutos y forzó una falta.

Brasanac (-). Apuntaló el centro del campo.

Iñigo Pérez (-). Sin tiempo.