Mendilibar: "Osasuna ha estado por encima, pero no hemos dejado de competir"

Actualizada 02/07/2020 a las 22:36

El entrenador del Eibar, José Luis Mendilibar, espera que la derrota frente a Osasuna (0-2) no provoque "nerviosismo" en su lucha por alcanzar la permanencia porque considera que, a pesar de que hoy su rival "ha estado por encima", su equipo no "ha dejado de competir".

"El reinicio de la competición era complicado porque solo teníamos dos puntos de ventaja y habíamos terminado mal antes del parón. Pero hemos empezado bien y ahora mismo estamos en época de saber competir, a pesar de que quizás Osasuna ha estado por encima de nosotros", admitió el técnico.

Mendilibar, por otro lado, lamentó que la falta de Sergio Herrera sobre Pedro León al cuarto de hora de encuentro en la que el colegiado dio la ley de la ventaja, que concluyó con un disparo desviado del jugador local, "ha determinado bastantes cosas" porque, en su opinión, el portero de Osasuna debió ser expulsado.

"Osasuna podía haber jugado con uno menos a partir de esa jugada. No sé por qué no le ha expulsado, si porque el árbitro ha considerado que no es falta o porque ha dado la ley de la ventaja y luego no se echa para atrás. Lo que sí tengo claro es que sí ha sido falta porque lo ha dicho el portero de ellos", explicó.

