Puntuación de los jugadores de Osasuna contra el Alavés

Actualizada 25/06/2020 a las 06:00

Sergio Herrera 1

Regresó a la titularidad, por los problemas musculares de Rubén Martínez. El Alavés no le inquietó en la primera mitad y no le disparó entre los tres palos.



Nacho Vidal 2

Tuvo trabajo por su banda con las internadas de Luis Rioja y las caídas de Lucas Pérez. No consiguió la profundidad de otras ocasiones por la falta de espacios.



Aridane 2

Concentrado, bien al corte y fuerte en el juego aéreo. Estuvo cerca de marcar en un remate con el muslo. Salvo en una ocasión de Lucas, no concedió terreno.



David García 2

Ganó todos los duelos aéreos con Joselu, especialmente en la primera mitad. Buscó balones en largo al espacio. Lucas le cogió la espalda en una de las ocasiones más claras.



Lato 3

El autor del gol de la victoria. Marcó con un gran zurdazo cruzado apareciendo de forma sorprendente. Firmó un serio partido, salvo la acción que cabeceó Joselu.



Oier 2

Dio inicio a la jugada del gol. Vio una amarilla por una patada a Joselu que le condicionó. Se adaptó bien y aportó la intensidad y presión necesaria en un partido así.



Moncayola 2

Completó un encuentro de trabajo y dio sentido al juego con balón. Se complementó bien con Oier y estuvo siempre bien situado. Le faltó más protagonismo con balón.



Roberto Torres 2

Empezó por banda derecha para después pasar a una posición más central, en busca de generar fútbol. Puso un balón medido a Aridane. Dio mordiente en ataque.



Rubén García 2

El más activo de Osasuna en la primera parte. Generoso en las ayudas a Lato y ofreciéndose por dentro y cayendo a banda. Aportó chispa en los metros finales.



Arnaiz 1

Intentó hacer daño por dentro, aprovechándose de la labor de Gallego, aunque no tuvo suerte de cara a puerta. No tuvo opciones para desequilibrar.



Gallego 2

Más afinado que en días anteriores. Importante desgaste con balón, presencia en el fútbol directo ante Ely y Laguardia y merodeando el área con peligro.



SUPLENTES

Brasanac (1) Contención y coberturas en los minutos finales.

Estupiñan (1) Despliegue físico por la izquierda el rato que estuvo.

Mérida (-) Entró casi en el descuento, sin tiempo para entrar en juego.