Braulio ve “casi imposible” el regreso del Chimy este curso

Actualizada 08/06/2020 a las 06:00

Es la pregunta que pasa por la cabeza de buena parte del osasunismo. ¿Volverá a jugar el Chimy Ávila esta temporada? Han pasado cuatro meses desde la operación y el plazo mínimo estimado de regreso en este tipo de lesiones llega a los seis. El plan de los servicios médicos del club pasa por un regreso ya el próximo curso, pero sus avances en la recuperación de la rotura del ligamento cruzado están resultando sorprendentes. Lo reconoció Jagoba Arrasate y también el director deportivo Braulio Vázquez, quien atendió el viernes a la Cadena COPE.

“Si fuera por él jugaría en San Sebastián. Le tranquilizo un poco. Yo lo veo casi imposible que llegue, se han cumplido cuatro meses aunque tiene un tren inferior increíble”, señaló Braulio haciendo referencia a los pasos que hay que seguir para que la plastia esté en perfectas condiciones.

El Chimy Ávila comenzó a hacer parte del trabajo con el grupo -los calentamientos- este pasado lunes en Tajonar. Y durante el confinamiento ha seguido su hoja de ruta para restablecerse de la grave lesión de rodilla. En Osasuna son cautos, él tampoco pone fecha de regreso aunque su voracidad se aprecia en los ejercicios que ha ido compartiendo a través de las redes sociales.

Braulio opinó que Pamplona es un lugar idílico para que el de Rosario explote su rendimiento, unas prestaciones que también encajan como anillo al dedo en El Sadar. “El Chimy necesita a Osasuna y Osasuna necesita al Chimy. Si algún día se tiene que ir que sea por la puerta grande”, respondió sobre el fuerte interés de clubes como el Barcelona. “Es cierto que venían equipos muy importantes a verle durante venían varias semanas. No venían a verme a mí (ríe). No me quiero focalizar solo en el Chimy. Todos están haciendo un trabajo excepcional”, destacó el responsable de la dirección deportiva rojilla.

Pendiente del presupuesto

El gallego se refirió al hecho de negociar en medio de una incertidumbre generalizada. “Cuando declaro el amor previo al futbolista no puedo hablar de cifras porque no sé si les ofrezco mucho o poco. Primero hay que salvarse y ver el presupuesto real”, valoró acerca de la planificación de la plantilla, a expensas de los ingresos televisivos, la campaña de abonos o los patrocinios.

El Valencia también sigue de cerca al ‘9’ de Osasuna

El Valencia sigue de cerca al Chimy Ávila, un nombre que está en la lista de posibles fichajes según apunta El Desmarque. El delantero de Osasuna, en la órbita de importantes clubes europeos hasta su lesión, gusta a la dirección deportiva valencianista. El conjunto ché estaría barajando su incorporación de cara al futuro, algo que ya sondeó en el pasado mercado invernal.