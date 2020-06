Antonio López: "Fran Mérida ha encontrado su sitio; está encantado"

Actualizada 08/06/2020 a las 16:47

El exjugador de Osasuna Antonio López representa a Sergio González, técnico del Valladolid, y Fran Mérida, jugador de Osasuna, entre otros. Tras 14 temporadas como profesional, lleva su experiencia a la representación de futbolistas y entrenadores a través de su empresa 'Antonio López Eventos Deportivos'.

Vamos a vivir un mercado muy especial. Los contratos que finalizaban el 30 de junio, los clubes reacios a grandes operaciones? ¿Cómo ve usted, un hombre de fútbol que ahora trabaja en la representación el mercado futbolístico?

Sí que es verdad que los contratos decían que acababan el 30 de junio, pero tanto los clubes como los jugadores están haciendo una labor social entendiendo lo que estaba sucediendo con el tema del coronavirus y eso está haciendo que se amplíen esos contratos y esa solidaridad de todos, evidentemente, se está plasmando en que los jugadores van a estar, en los equipos en los que están cedidos o donde acababan contrato, más tiempo hasta que finalicen las Ligas. Respecto a los traspasos, tanto Primera como de Segunda División están expectantes. Tienen mucho movimiento de información, sobre todo, pero a la hora de la firma están expectantes a ver qué va a suceder cuando se reanuden las competiciones. En filiales y equipos de Segunda B, sí que hay un poco más de movimiento. Pero lo que sí está claro es que los fichajes de 70, 80 o 100 millones, no voy a decir que no haya alguno, pero no va a ser muy habituales.

Lleva los intereses de Sergio González, entrenador del Valladolid, que está haciendo una labor extraordinaria. Si Sergio tiene un rasgo es la pasión con la que vive el fútbol. ¿Su futuro está en Valladolid?

Sí, él está tranquilo y tiene contrato. Es cierto que esa pasión luego se la plasma a los jugadores. Yo siempre lo he dicho, como exjugador no como agente, que el mejor entrenador era el que me hacía ver a mí lo que tenía que hacer en todo momento y yo creerle; y esto es lo que noto con Sergio y con los jugadores del Valladolid, van a muerte con él. Independientemente de la posición y la categoría, hay jugadores que no jugaban en Segunda División y ahora lo hacen en Primera a un nivel muy alto; esto es labor del entrenador y del cuerpo técnico. Estoy muy orgulloso de él. Hablo mucho con él y te das cuenta de que no es el típico exjugador que se mete a entrenador, lo vive con una pasión extrema y eso hace que luego se refleje en el campo con los jugadores.

Usted también lleva los intereses de un Fran Mérida que parece que encontró su sitio en Osasuna.

Sí, él ha encontrado su sitio, su familia, los niños están encantados, ahora acaba contrato y estamos en negociaciones. Yo que he vivido y jugado dos años allí es una ciudad, un equipo, una afición que da gusto estar allí.

¿Qué aporta en el sector de la representación el haber sido futbolista profesional, capitán, haber levantado títulos??

En el tema de cantera, los chavales van a vivir algo que yo ya he vivido y eso hace que yo les pueda recomendar y dar mi opinión de cómo deberían hacer las cosas. Y donde realmente yo me veo todavía más fuerte es en jugadores de Primera y de Segunda. De hecho, hay con jugadores de ese nivel que están al final de sus carreras o que simplemente hago de intermediación o les recomiendo desde la experiencia. Tengo un caso de un amigo mío en el Atlético de Madrid, que no le represento, le eché un cable y le decía exactamente lo que iba a pasar; pasó un tiempo y me llamó y me dijo que tenía razón. Creo que esa experiencia, olvidándonos de contrato y de dinero, es más la vivencia que uno tiene y lo que yo le puedo aportar a ese jugador porque yo ya lo he vivido.

Hablando con usted es obligado preguntarle por el Atlético de Madrid. La semana pasada vimos el anuncio del 'Mono' Burgos de que no sigue como segundo entrenador, que emprende carrera en solitario. Usted que le conoce tan bien, ¿le ve con ilusión, ganas y ese perfil para ser un gran primer técnico?

Yo le tuve de compañero y de segundo entrenador y creo que lo explicó muy bien en el mensaje que dio, que fue muy emotivo; había gente a la que se le saltaban las lágrimas. Ya ha visto una etapa terminada y fíjate si le ha dado tiempo para aprender en el club que ha estado, con el entrenador que ha estado y con los jugadores. Todo eso, aparte de otros entrenadores de los que ha mamado como jugador, va a hacer que allá donde vaya lo haga bien. Le deseo toda la suerte del mundo.

¿Cómo ve la vuelta al fútbol del Atlético de Madrid?

Creo que todos vamos a estar un poco expectantes a ver cómo llegan los jugadores y los rivales. Creo que es muy importante dosificar y el tema de las lesiones, pero un jugador en cuanto sale al campo no piensa "me voy a dar una carrera menos" o "me voy a dar una carrera más". Pero sí que es verdad que la preparación no es la misma a cuando tienes una pretemporada, incluso a nivel físico están un poco por debajo. Pero el Atlético de Madrid tiene un muy buen equipo y hará que puedan sacar los partidos, y por mí ojalá que así sea claro (ríe).