Michael Robinson: comunicar era su mejor jugada

Actualizada 29/04/2020 a las 11:02

Si Michael Robinson es Michael Robinson lo es más por su faceta de comunicador -por su forma de ser y decir- que por futbolista. Robinson entró en las televisiones de los hogares de todo el país con la suma de su humor británico, gracejo y un mal español singulares. Primero comentó partidos, después le vio la otra cara al fútbol, y terminó enganchando con historias de deporte en Informe Robinson.



Cuenta Robinson en su libro Las cosas de Robin cómo fue su aterrizaje en televisión. Tenía una tienda de muebles en Pamplona, rechazó una oferta de NH Hoteles, y después tuvo claro que no quería ser entrenador. Un buen día jugando a críquet en Inglaterra le preguntó a uno de sus compañeros, que trabajaba en Sky Televisión, por qué en ese canal no daban pelota vasca, deporte al que se había aficionado en Navarra. Y éste le dijo: habla con mi jefe. Su jefe era Robert Bland, la mano derecha del multimillonario Murdoch. Comieron, bebieron y hablaron, pero no llegaron a nada. A los días Bland le contrató por 8 millones de pesetas (de las de 1989) para que le acompañara como ejecutivo de lunes a viernes para Radio Tele, una compañía de Eurosport. Y los fines de semana comentando los partidos de la Liga Inglesa para La 2 de TVE.



Acabado el Mundial de Italia, terminó su aventura con Murdoch también. Le ofrecieron comentar boxeo en Estados Unidos, pero llegó la posibilidad de irse a Canal+.



En 1990 comenzó la retransmisión de los partidos con Carlos Martínez, en una pareja indisoluble hasta el Liverpool-Atlético de Madrid de la Champions, el pasado marzo. Robinson-Martínez congeniaron desde el principio. Como también funcionó en El Día Después, donde comenzó en 1991 y del que fue conductor desde 1994 hasta 2005.



El programa se hacía en menos de 72 horas. Mandaba a sus reporteros a los campos de fútbol entre sábado y domingo, y de la madrugada del domingo al lunes por la tarde se construía y editaba un resumen diferente a lo que se veía entonces. “Lo que el ojo no ve, que eran imágenes en los campos de todo lo que no era fútbol fue un invento de Michael, aquello era Robinson”, explica José Larraza, que trabajó con Robinson desde 1998.



INFORME ROBINSON, EL ÉXITO



El Día Después cayó en 2005 porque perdió frescura. Vino después un fracaso rotundo de programa llamado Maracana. En otoño de 2007, creado por Álex Martínez Roig, nació Informe Robinson. Un formato documental mensual en abierto que mostraba historias de deporte y deportistas.



Robinson era el gancho, le ponía voz y cara al trabajo de un equipo de cuatro redactores, cuatro realizadores, un productor y dos cámaras en un formato de calidad inédito en España, que triunfó desde su primera entrega.



“Informe Robinson ha funcionado por las historias, por los protagonistas, pero también porque Michael creaba un ambiente de empatía muy rápido y muy bueno con los deportistas. Sobre todo al principio”, dice ayer Larraza. “Funcionó de tal manera que al final los entrevistados eran los que querían tener la entrevista con Michael”.



En 13 temporadas Informe Robinson ha emitido 124 documentales. La próxima Robinson tendrá su propio Informe Robinson.

Su debut, en Radio Navarra Antena 3 en 1988 con García

Michael Robinson debutó como comentarista deportivo el 16 de noviembre de 1988 cuando comentó con José María García el partido España-Irlanda de clasificación para el Mundial de 1990. Robinson comentó el partidos en los estudios de Radio Navarra Antena 3, situado en el edificio de Diario de Navarra, lo hizo con con la periodista Silvia Echavarren.

Porque Robinson también encontró en la radio un medio en el que se desenvolvía bien. Desde el 19 de abril de 2013 dirigía en la Cadena Ser Acento Robinson, que podría interpretarse como la versión radiofónica de Informe Robinson.

Pero Robinson era más que televisión y que radio. Tiene una empresa de comunicación propia, Robinson Productions, en la que trabajan en la producción de contenidos marketing, así como la organización de eventos de la que Michael era su director, y su hijo Liam es el creador ejecutivo.

============PieFoto-DDN (19095883)============

Cartel de Informe Robinson. dn

============Tex Pictos (19095875)============

En frases

============Tex Nombre (19095874)============

José Larraza

GUIONISTA DE INFORME ROBINSON

“Informe Robinson funcionó, en parte, por el clima de empatía entre Michael y el deportista”

Sonia Lus

PRODUCTORA DE ACENTO ROBINSON

“A Robinson le encantaba la hendidura de donde sacar una historia. Le daban un melón y te lo convertía en un diamante”