Luis Sabalza: “Defenderemos que la Liga debe acabarse”

24/04/2020 a las 06:00

Una de las cuestiones que valoró Luis Sabalza en su amplia carta a los socios de Osasuna fue el regreso a la competición deseando que pueda terminarse la actual temporada siempre anteponiendo la salud. Todavía no hay una certeza sobre la reanudación de la competición, pero parece seguro que en caso de producirse será a puerta cerrada. Se trata de un escenario indeseable, como todos los que está provocando esta dichosa pandemia”, dijo Sabalza. Sé perfectamente lo qué supone para Osasuna jugar en El Sadar sin el calor de su afición. Sé perfectamente lo qué sentirá ese rojillo que no puede acudir al estadio a animar su equipo. Pero también sé que no acabar la competición sería el peor escenario posible para nuestro club”, valoró sobre el impacto negativo.

También apuntó argumentos deportivos. “Sería injusto anular aquello que Osasuna se ha ganado sobre el terreno de juego durante 27 jornadas. Es por ello que, sea cuando sea y siempre anteponiendo las recomendaciones del Ministerio de Sanidad a cualquier otra cuestión, defenderemos que la temporada 2019/20 de LaLiga Santander ha de completarse. Ver un partido de Osasuna con El Sadar vacío me encogería el corazón, pero en esta terrible situación cualquier otra alternativa sería todavía peor”, subrayó.

En la comunicación, el presidente aprovechó para confirmar que las elecciones a socios compromisarios serán la próxima temporada. Los comicios debían celebrarse esta primavera. “Hemos considerado que lo más razonable es que los actuales socios compromisarios sigan desempeñando sus funciones hasta que, la próxima temporada, podamos llevar a cabo este proceso electoral lo antes posible”, aseguró.