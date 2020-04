La sorprendente recuperación del Chimy Ávila

Actualizada 04/04/2020 a las 09:04

No hay quien le pare al Chimy Ávila en su recuperación. Ni la cuarentena. El argentino ha difundido un vídeo en el que aparece trabajando en un gimnasio que tiene en el sótano de casa a un elevado rendimiento. Se le ve hacer giros y golpear el balón con la derecha dando muestras de su rodilla operada, la izquierda, ha ganado en estabilidad.



En poco menos de un mes debería pasar a la etapa de trabajo en campo pero esto no es seguro debido al confinamiento. De momento su recuperación no puede ir mejor. Cuenta además con permiso para hacer la rehabilitación en un centro en Pamplona. "El tiempo da la recompensa del esfuerzo", ha escrito en sus mensaje en las redes sociales junto a ese vídeo que está teniendo miles de visualizaciones.



En la última entrevista que el Chimy ha concedido, en este caso a una radio de Rosario, su lugar de nacimiento en Argentina, cuenta que trabaja en doble sesión dentro de un contexto de crisis sanitaria. "Viendo uno la película en vivo es muy triste por la gente que ha perdido seres queridos. Es algo muy serio lo que se está viviendo acá", manifestó.



Pudo no firmar la rebaja del 20%



Ávila revela que tenía la opción de no firmar la rebaja del 20% del salario en caso de suspensión, como han hecho sus compañeros. "Si quería lo firmaba y si no, no. Al estar de baja del equipo no me afectaba nada y podía hacer cobrado todo normalmente. La situación es muy triste y acepté la rebaja para ayudar al club y en lo que está pasando", explicó.